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19 Teilnehmer

Basislehrgang Jugendarbeit erfolgreich abgeschlossen

Donnerstag, 07. Mai 2026 | 11:34 Uhr
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Jugendhaus Kassianeum
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Von: mk

Brixen – Am 5. Mai fand im Bildungshaus Jukas in Brixen der Abschluss des Basislehrgangs Jugendarbeit statt. Die Diplome wurden vom Direktor des Amtes für Jugendarbeit Konrad Pamer überreicht.

19 Teilnehmende aus der Jugendarbeit in Südtirol schlossen den Lehrgang erfolgreich ab. Sie sind Mitarbeiter von Jugendzentren, Jugenddiensten und Jugendwerkstätten. Der Lehrgang dauerte eineinhalb Jahre und umfasste 17 Kurstage, davon sechs Module und drei Supervisionseinheiten. Zusätzlich fanden Peergruppentreffen statt. Die Teilnehmenden führten während des Lehrgangs eigene Projekte durch, die beim Abschlussmodul präsentiert wurden. Sowohl das Amt für Jugendarbeit als auch die Dachverbände trugen den Lehrgang mit.

Der Lehrgang vermittelte grundlegende Kompetenzen, um Jugendlichen in einer offenen und sensiblen Haltung zu begegnen. Im Mittelpunkt standen dabei der Aufbau tragfähiger Beziehungen, die aktive Einbindung junger Menschen, die Unterstützung in unterschiedlichen Lebenslagen sowie ein professioneller Umgang mit herausfordernden Situationen. Ebenso wurden präventive Maßnahmen und Handlungsmöglichkeiten für die Praxis erarbeitet. Ein besonderer Schwerpunkt lag zudem auf der persönlichen Entwicklung der Teilnehmenden. Unterstützt durch Lehrgangsbegleitung und Supervisionseinheiten bildete sich während der gemeinsamen Zeit eine engagierte Gruppe sowie ein wertvolles Netzwerk für den fachlichen und persönlichen Austausch.

Die einzelnen Module behandelten unter anderem folgende Themen: Die Phase der Jugend, die Haltung als Jugendarbeiter, Grundlagen der Kommunikation, Konfliktmoderation, Krisenintervention und Prävention, Projektmanagement und Partizipation, interkulturelle, antidiskriminierende und geschlechtsspezifische Jugendarbeit sowie Salutogenese und Resilienz.

Eine weitere Auflage des Lehrgangs startet im Jänner 2027.

Bezirk: Eisacktal

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