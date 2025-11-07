Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > „Begegnungen bewegen, Netzwerke stärken“
Pfarrcaritas-Tagung 2025

„Begegnungen bewegen, Netzwerke stärken“

Freitag, 07. November 2025 | 11:49 Uhr
DSC_1443
Caritas
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Unter dem Motto „Begegnungen bewegen, Netzwerke stärken“ lädt die Caritas am Samstag, 15. November von 9.00 bis 12.45 Uhr zur diesjährigen Pfarrcaritas-Tagung ins Pastoralzentrum Bozen (Domplatz 2) ein. Im Mittelpunkt stehen die Kraft des Miteinanders, die aktive Beteiligung von Betroffenen und die Rolle der Pfarrcaritas als Brückenbauerin in der Gesellschaft.

„Gerade in Zeiten zunehmender Individualisierung ist es unsere Aufgabe, Räume der Begegnung zu schaffen, in denen Menschen sich gesehen, gehört und getragen fühlen“, betont Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer. „Die Pfarrcaritas ist dabei ein unverzichtbarer Ort gelebter Solidarität und Menschlichkeit.“

Zwei renommierte Referentinnen gestalten den Vormittag. Ingrid Böhler aus Vorarlberg, Expertin für sozialräumliches Handeln, spricht unter dem Titel „Geborgen statt verborgen“ über neue Formen des Miteinanders und die Vision einer Kirche, in der auch einsame und verletzliche Menschen ihren Platz finden. Ennio Ripamonti, Psychosozialwissenschaftler aus Mailand, widmet sich dem Thema „Dialog im Netz“ und zeigt auf, wie Pfarrcaritas und soziale Netzwerke gemeinsam tragfähige Strukturen für Zugehörigkeit und Unterstützung schaffen können.

„Die Tagung ist ein Impulsgeber für alle, die sich in den Pfarrgemeinden engagieren, sei es haupt- oder ehrenamtlich“, erklärt Brigitte Hofmann, Leiterin des Caritas-Dienstes Pfarrcaritas und Freiwilligenarbeit. „Sie bietet Raum für Austausch, Inspiration und Wertschätzung und sie macht sichtbar, wie viel Kraft im gemeinsamen Tun liegt.“

Neben den Vorträgen werden auch die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der Caritas unter den Pfarreien vorgestellt sowie langjährige Pfarrcaritas-Gruppen für ihr Engagement geehrt.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Mitarbeitenden der Pfarrcaritas, Mitglieder von Arbeitsgruppen in den Pfarrgemeinden, Freiwillige und Interessierte. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Tagung wird zweisprachig mit Simultanübersetzung abgehalten.

Eine Anmeldung ist bis spätestens 12. November erforderlich entweder über E-Mail an gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it oder in den Büros der Pfarrcaritas und Freiwilligenarbeit in Bozen (Tel. 0471 304 330), Meran (Tel. 0473 495 632), Brixen (Tel. 0472 205 965) und Bruneck (Tel. 0474 414 064).

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Kommentare
103
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Kommentare
39
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Kommentare
39
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Kommentare
26
“Sind wir Walsche und Crucchi?”
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Kommentare
25
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Anzeigen
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 