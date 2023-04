Bergrettung Ritten/Barbian hält Rückblick auf intensives Einsatzjahr

Ritten – Am 31. März 2023 kam die Mannschaft der Bergrettung Ritten/Barbian im neuen Vereinshaus von Oberinn zusammen, um die Jahreshauptversammlung abzuhalten. Neben der Mannschaft waren auch zahlreiche Ehrengäste anwesend. Besonders hervorgehoben wurde die Zusammenarbeit mit den anderen Rettungsorganisationen, die immer reibungslos funktioniert hat.

Zu Beginn der Versammlung begrüßte Ortsstellenleiter Oswald Spinell die Ehrengäste Giorgio Gajer und Renato Tessari von der CNSAS/Bergrettungslandesleitung, Rittens Vizebürgermeisterin Julia Fulterer, Barbians Bürgermeister Erich Mur, Hubert Rottensteiner und Maria Kerschbaumer vom Weißen Kreuz Ritten, Feuerwehr- Abschnittsinspektor Paul Lang, die Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehren Ritten, Heini Oberrauch vom AVS Ritten sowie Hubert Obwexer von der Forststation Ritten und Mauro Pianaro von der Forststation Klausen.

Die Mannschaft zählt zurzeit 27 aktive Bergretter, die im Jahr 2022 insgesamt 92 Einsätze absolviert haben: 52 Einsätze im Rahmen der Pistenrettung im Skigebiet Rittnerhorn und weitere 40 Einsätze bei Suchaktionen, im unwegsamen Gelände oder entlang der zahlreichen Wanderwege. Auch der Rettungshubschrauber musste bei einigen Einsätzen angefordert werden.

Umfangreiche Ausbildung von zentraler Bedeutung

Bereits die Grundausbildung zum Bergretter ist sehr umfangreich und bedeutet für die Anwärter einen hohen zeitlichen Aufwand. Umso erfreulicher ist es deshalb, wenn sich junge Bergbegeisterte für eine Mitgliedschaft bei der Bergrettung interessieren. Die Rittner Mannschaft durfte bei der Versammlung Armin Stuefer als neues Bergrettungsmitglied willkommen heißen. Nach einer intensiven Ausbildung hat Armin vor einigen Monaten die Prüfung zum aktiven Bergretter erfolgreich bestanden.

Im Rahmen der Vollversammlung wurden auch die Bergrettungsmänner Reinhard Gasser, Martin Hofer, Markus Mair und Florian Rauch geehrt, sie stehen seit 15 Jahren im Dienst der Bergrettung.

Jeder Bergretter muss regelmäßig an Weiterbildungskursen teilnehmen, um seine Qualifikation beibehalten zu dürfen. Bei diesen Fortbildungen werden die aktuellen Bergrettungstechniken und die Neuerungen im Bereich der alpinen Notfallmedizin gelehrt. Einige Bergretter besuchten auch Spezialisierungskurse, um so die Zusatzqualifikation „Bergrettungstechniker“ zu erhalten. Außerdem nahmen die Flugretter der Ortsstelle an mehreren fachspezifischen Weiterbildungen teil. Die Bergretter der Ortsstelle Ritten/Barbian investierten im Jahr 2022 insgesamt 1.276 Stunden in ihre Ausbildung.

Übungen mit anderen Zivilschutzorganisationen haben hohen Stellenwert

Neben der Ausbildung gehören auch regelmäßige Mannschaftsübungen und Übungen mit den Freiwilligen Feuerwehren und dem Weißen Kreuz sowie die Simulation einer Evakuierung der Bergbahn am Rittner Horn zum jährlichen Pflichtprogramm.

All diese Übungen dienen dazu, die Abläufe zu optimieren und die Techniken der Bergretter zu verfeinern. Nebenbei fördern sie den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Die Bergretter haben im vergangenen Jahr 18 interne und 28 Übungen mit anderen Rettungsdiensten absolviert und dabei bewiesen, mit Freude und Fachkompetenz Teil eines hochqualifizierten ehrenamtlichen Rettungsdienstes zu sein.

Gute Zusammenarbeit hervorgehoben

Den Bergrettern wurde im Rahmen der Versammlung dafür gedankt, dass sie ihre Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit stellen. In kurzen Dankesreden von Seiten der Bergrettungslandesleitung, dem Weißen Kreuz und den Freiwilligen Feuerwehren wurde die stets gute und konstruktive Zusammenarbeit, sowohl bei den Einsätzen als auch bei den Übungen, hervorgehoben. Außerdem richteten die Gemeindevertreter, die Vertreter der Forststationen und des AVS Ritten einige Worte an die versammelte Mannschaft.

„Trotz der stetigen Zunahme an Einsätzen wird die Bergrettung Ritten/Barbian auch weiterhin dafür Sorge tragen, dass in Not geratene Menschen auf unseren Skipisten und Wanderwegen schnellstmöglich und mit größter Sorgfalt gerettet werden können“, fasste Ortsstellenleiter Oswald Spinell im Anschluss an die Jahreshauptversammlung zusammen.