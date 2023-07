Berloffa-Bögen derzeit am Magnago-Platz

Bozen – Die Installation zur Würdigung von Alcide Berloffa ist vorübergehend vom Bahnhofspark auf den Silvius-Magnago-Platz verlegt worden. Der Bahnhofspark wird aufgewertet.

Seit heute Morgen steht die Installation, die Alcide Berloffa als einem Mitgestalter des Zweiten Autonomiestatuts gewidmet ist, auf dem Silvius-Magnago-Platz vor den Landhäusern und dem Landtagsgebäude in Bozen. Die drei roten Bögen sind Teil des Ausstellungsparcours, der im Vorjahr anlässlich der Autonomiejubiläen errichtet worden war. Sie waren von der Gemeinde Bozen in Auftrag gegeben und ursprünglich im mittlerweile nach Berloffa benannten Bahnhofspark installiert worden. Im Unterschied zum Bahnhofspark wurden die drei Bögen nun S-förmig und nicht kreisförmig positioniert.

Der Verlegung der Berloffa-Bögen wohnte heute Vermögenslandesrat Massimo Bessone bei. “Mit der zeitweiligen Verlegung setzen wir eine Entscheidung der Landesregierung um, die auf Wunsch der Gemeinde Bozen getroffen wurde, um eine Aufwertung des Bahnhofsparks zu ermöglichen”, erklärte Landesrat Bessone.

Mit der Aufwertung des gemeindeeigenen Bahnhofsparks ist eine Arbeitsgruppe befasst, in der Gemeinde und Land zusammenarbeiten. Darin vertreten sind auch die Landeshochbauabteilung und das Landesdenkmalamt. Landesrat Bessone kündigte an, er werde in Kürze der Landesregierung den Entwurf für eine Vereinbarung mit der Gemeinde Bozen zur Aufwertung des Parks und zur Umgestaltung des Autonomieparcours vorlegen. Auch Alcide Berloffas Sohn Paolo werde in die Neugestaltung und die angepeilte Standortverlegung der Installation einbezogen.