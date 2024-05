Besondere Ehre für 3. Klasse des Bozner Carducci-Gymnasiums

Von: luk

Rom/Bozen – Am gestrigen Dienstag hat die Klasse III H des Bozner Gymnasiums im Sitz der Abgeordnetenkammer in Rom im Rahmen des Wettbewerbs “Lezioni di Costituzione” einen Preis erhalten.

Die III H des klassischen Gymnasiums “Giosuè Carducci” in Bozen hat den Wettbewerb “Lezioni di Costituzione” (Verfassungsunterricht) mit dem Projekt “Gender Gap” gewonnen. Dabei stand die Kluft zwischen den Geschlechtern im Bezug auf soziale, wirtschaftliche und berufliche Aspekte im Fokus.

Die Klasse wurde gestern (29. Mai) in Sitz der Abgeordentenkammer im Palazzo Montecitorio in Rom in Anwesenheit des Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Lorenzo Fontana, geehrt. Heute (30. Mai) nahmen die Schülerinnen und Schüler an den Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag von Giacomo Matteottis letzter Rede im Parlament im Jahr 1924 teil.

Die Zeremonie fand in Anwesenheit von Staatspräsident Sergio Mattarella, Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Kammerpräsident Lorenzo Fontana statt. Auch Landeshauptmannstellvertreter Marco Galateo wohnte den Feierlichkeiten bei. Er gratulierte dabei den engagierten Bozner Schülerinnen und Schülern zu ihrem Erfolg: “Diese Jugendlichen zeigen, dass sie zweifelsohne als Erwachsene auf die Herausforderungen des Lebens vorbereitet sein werden. Mein Kompliment an alle am Projekt beteiligten.” Während der zwei Tage in Rom wurden die Schülerinnen und Schüler von Schulleiterin Cristina Crepaldi und den Lehrkräften Sabrina Tesolin und Carlo Dal Ri begleitet.