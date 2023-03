Besuch aus Mailand

Bozen – Am 28. März leitet Stefano Montanari das Orchestra I Pomeriggi Musicali im Konzerthaus Bozen. Der Klangkörper aus Mailand spielt im Rahmen eines Austauschprogramms mit dem Haydn Orchester neben Gioachino Rossinis „Introduktion, Thema und Variationen für Klarinette und Orchester“, zwei Werke, mit denen berühmte Klassikstars debütierten: die 1771 publizierte erste Sinfonie von Luigi Boccherini und die 1800 uraufgeführte erste Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Solist ist an diesem Abend der Klarinettist Marco Giani. Das Konzert beginnt in Bozen um 20 Uhr und wird am 29. März in Trient (Auditorium, 20.30 Uhr) wiederholt.

Marco Giani erhielt zahlreiche italienische und internationale Preise und wurde 2012 als einziger Musiker aus Italien zur Endausscheidung des ARD-Musikwettbewerbs in München zugelassen. Heute spielt er die Erste Klarinette im Orchestra I Pomeriggi Musicali. Stefano Montanari studierte Geige und Klavier bei Pier Narciso Masi in Florenz und Carlo Chiarappa in Lugano und ist als Barockgeiger und Dirigent tätig. Von 1995 bis 2012 war er Erster Konzertmeister des Ensembles für Alte Musik Accademia Bizantina di Ravenna. Montanari unterrichtet Barock-Violine an der Accademia internazionale della musica „Claudio Abbado“ in Mailand und wurde 2021 mit dem Orchestra I Pomeriggi Musicali für das erste Konzert in Italien nach dem COVID-19-Lockdown mit dem Kritikerpreis „Premio Abbiati“ ausgezeichnet.

Das Orchester der Pomeriggi Musicali debütierte im November 1945 im Teatro Nuovo in Mailand. In der Nachkriegszeit lancierten der Impresario Remigio Paone und der Musikkritiker Ferdinando Ballo einen neuen Klangkörper, um der Stadt ein Kammerorchester zur Verfügung zu stellen, das sich dem klassischen Repertoire und der zeitgenössischen Musik widmen sollte. Der Erfolg stellte sich bald ein: Das Orchester trägt zur Verbreitung der Musik des 20. Jahrhunderts in Italien bei und vergibt Kompositionsaufträge. Heute reicht das Repertoire des Orchesters der Pomeriggi Musicali vom Barock über die Klassik und Romantik bis zum 20. und 21. Jahrhundert. Das Ensemble tritt hauptsächlich in Mailand und in der Lombardei auf. Darüber hinaus gastiert das Orchester in vielen italienischen und europäischen Konzertsälen.