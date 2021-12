Bethlehemlicht kommt auf die Wache der Berufsfeuerwehr

Bozen – Am Donnerstag gegen 20.00 Uhr hat die Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr von Oberau-Haslach, begleitet von den Jugendbetreuern, das Bethlehemlicht, ein Friedens- und Hoffnungssymbol in der Weihnachtszeit, in die Feuerwache der Berufsfeuerwehr in der Bozner Drususallee gebracht.

Das Wachpersonal wird das Licht über die Weihnachtsfeiertage brennen lassen und es dementsprechend “hüten”, so können alle Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr und der Agentur für Bevölkerungsschutz das Bethlehemlicht mit nach Hause zu ihren Familien nehmen.