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Vom Pustertal nach Riga

Bezirkspräsident Steger vernetzt Region auf europäischer Bühne

Samstag, 30. Mai 2026 | 15:47 Uhr
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Bezirksgemeinschaft Pustertal
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Von: AP

Riga/Jūrmala – Was haben ein lettisches Küstenbad und das Pustertal gemeinsam? Mehr als man denkt – zumindest wenn es um die großen Fragen der Regionalentwicklung geht. Bezirkspräsident Robert Alexander Steger und Klaus Mutschlechner haben das Pustertal beim diesjährigen LINC-Kongress in Lettland vertreten. Als Vorstandsmitglieder des Regional Management Pustertal nahmen sie am europäischen Treffen der LEADER-Regionen teil – einem Netzwerk, das lokale Aktionsgruppen und Regionalentwicklungsorganisationen aus ganz Europa zusammenbringt.

Im Mittelpunkt standen Fragen, die das Pustertal mit vielen anderen ländlichen Regionen Europas teilt: demografischer Wandel, Fachkräftemangel, Mobilität, Digitalisierung und die Frage, wie kleinere Gemeinden lebendig bleiben können. „Genau deshalb ist der Austausch mit anderen LEADER-Regionen so wertvoll“, betonte Steger.

Besonders interessant war ein Gespräch mit Vertreterinnen der Stadt Riga – darunter die Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport. Trotz der offensichtlichen Unterschiede zwischen Hauptstadt und Alpenregion zeigten sich viele Gemeinsamkeiten: Wie hält man junge Familien in der Region? Wie stärkt man das Ehrenamt? Wie gelingt gesellschaftlicher Zusammenhalt? „Große Städte können zeigen, wie komplexe Systeme strategisch organisiert werden. Ländliche Regionen können zeigen, wie Nähe, Vertrauen und lokale Verantwortung funktionieren“, so Steger.

Ein besonderes Augenmerk lag auf dem Thema Bildung – für Steger weit mehr als Schulverwaltung. Schulen, Kindergärten, Musikschulen und Vereine bilden im Pustertal gemeinsam eine tragende soziale Infrastruktur, die mitentscheidet, ob junge Familien bleiben oder abwandern.

Aus dem Austausch in Lettland könnten nun konkrete Kooperationen entstehen – etwa Schulbegegnungen, gemeinsame Projekte zur Stärkung ländlicher Räume oder Erfahrungsaustausch zwischen Verwaltungen. „Europa entsteht nicht abstrakt, sondern konkret: in Gemeinden, Schulen, Vereinen und Regionen“, fasste Steger zusammen.

Bezirk: Pustertal

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