Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Bibliotheksforum 2025 in Bozen
Anmeldung bis Freitag möglich

Bibliotheksforum 2025 in Bozen

Mittwoch, 19. November 2025 | 11:07 Uhr
Biblothek Bücher
Unsplash
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Nach dem Gaming im Vorjahr widmet sich das Bibliotheksforum im heutigen Jahr dem Thema Lesekompetenz. Das diesjährige Bibliotheksforum nächsten Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr im Pastoralzentrum am Domplatz in Bozen steht ganz im Zeichen der Lesekompetenz als Schlüsselqualifikation.

Klaus Niederstätter von der Landesevaluationsstelle präsentiert zentrale Ergebnisse der INVALSI-Lernstandserhebungen und der internationalen PISA-Studie. Im Mittelpunkt steht die Lesekompetenz als fachübergreifende Schlüsselqualifikation, die den schulischen Lernerfolg in allen Bildungsbereichen wesentlich mitbestimmt. Anschließend stellen verschiedene Südtiroler lesefördernde Institutionen Praxisbeispiele vor.

Interessierte können sich bis Freitag über diesen Link für das Bibliotheksforum 2025 anmelden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Für immer Sommer: Italien will Zeitumstellung abschaffen
Kommentare
101
Für immer Sommer: Italien will Zeitumstellung abschaffen
Stromkosten steigen deutlich: 22,2 Prozent in einem Jahr 
Kommentare
44
Stromkosten steigen deutlich: 22,2 Prozent in einem Jahr 
Ukraine will 100 französische Kampfjets kaufen
Kommentare
42
Ukraine will 100 französische Kampfjets kaufen
Smartphone erst für Jugendliche ab 14 Jahren?
Kommentare
25
Smartphone erst für Jugendliche ab 14 Jahren?
Cloudflare meldet massive Störung mit globalen Folgen
Kommentare
21
Cloudflare meldet massive Störung mit globalen Folgen
Anzeigen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 