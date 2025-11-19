Bibliotheksforum 2025 in Bozen

Von: Ivd

Bozen – Nach dem Gaming im Vorjahr widmet sich das Bibliotheksforum im heutigen Jahr dem Thema Lesekompetenz. Das diesjährige Bibliotheksforum nächsten Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr im Pastoralzentrum am Domplatz in Bozen steht ganz im Zeichen der Lesekompetenz als Schlüsselqualifikation.

Klaus Niederstätter von der Landesevaluationsstelle präsentiert zentrale Ergebnisse der INVALSI-Lernstandserhebungen und der internationalen PISA-Studie. Im Mittelpunkt steht die Lesekompetenz als fachübergreifende Schlüsselqualifikation, die den schulischen Lernerfolg in allen Bildungsbereichen wesentlich mitbestimmt. Anschließend stellen verschiedene Südtiroler lesefördernde Institutionen Praxisbeispiele vor.

Interessierte können sich bis Freitag über diesen Link für das Bibliotheksforum 2025 anmelden.