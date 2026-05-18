Bildungsdialog sammelt Inputs in den Bezirken

Von: mk

Bozen – Am 14. Mai fand in sieben Bezirken Südtirols zeitgleich eine Abendveranstaltung im Rahmen des Bildungsdialogs statt. Diese Bezirkstreffen wurden von der Deutschen Bildungsdirektion gemeinsam mit den Interessensvertretungen der Lehrpersonen KSL und ASM organisiert und fanden in Schlanders, Meran, Bozen, Auer, Brixen, Bruneck und Sterzing statt.

Nach Abschluss der Impulsbefragung Ende des Jahres 2025 wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die ausgehend von den 1383 eingegangenen Ergebnissen der Umfrage einen Maßnahmenkatalog mit kurz-, mittel- und langfristigen Handlungsempfehlungen ausgearbeitet hat. Dieser Maßnahmenkatalog wurde den über 300 Teilnehmenden der Abendveranstaltung von Vertreterinnen und Vertretern von KSL und ASM an den sieben Standorten vorgestellt.

Landesrat Philipp Achammer unterstrich bereits im Vorfeld: “In diesem Prozess sind Partizipation und Dialog von größter Bedeutung. Wir möchten so viele Menschen wie möglich miteinbeziehen und Maßnahmen umsetzen, die es der Südtiroler Bildungswelt erleichtern, auf die neuen Ansprüche und Herausforderungen zu reagieren.” Eva Niederegger, Vorsitzende des KSL, ist Teil der Arbeitsgruppe Bildungsdialog und betonte: “Wir haben in den vergangenen Wochen hart an der Ausarbeitung des Maßnahmenkataloges gearbeitet und freuen uns nun erste Ergebnisse präsentieren zu können. Bevor wir als Arbeitsgruppe in die abschließende Phase gehen, möchten wir Rückmeldungen vonseiten des Bildungspersonals einholen, um möglichst alle Stimmen zu Wort kommen zu lassen.”

Durch interaktive Elemente wurde beim Treffen eine Feedbackschleife geschaffen und die Interessierten konnten sich nach der Präsentation der bisher von der Arbeitsgruppe geleisteten Arbeit aktiv einbringen: Die Abstimmungsmöglichkeit mit Voting-Dots zu kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen wurde ebenso gut angenommen, wie die Möglichkeit, ein Feedback auf Postkarten in einer Einwurfbox zu hinterlassen. Anika Michelon moderierte das Bezirkstreffen in Bruneck: “Es ist gut, dass so viele konstruktive Rückmeldungen und produktives Feedback eingegangen sind. Durch zahlreiche – auch kritische – Wortmeldungen entstand bei den Treffen ein gelebter Dialog.”

Am 18. September wird das final ausgearbeitete Maßnahmenpaket bei einer Großveranstaltung in der Messe Bozen vorgestellt. Weitere Informationen zum Bildungsdialog und zur Anmeldung zur Veranstaltung am 18. September gibt es online.