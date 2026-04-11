Bildungspakt in Bozen: Rom und Südtirol wollen enger kooperieren

Von: luk

Bozen – Am 10. April weilte Ettore Acerra, Führungskraft im italienischen Bildungsministerium, in Bozen. Beim Treffen mit Bildungs- und Wirtschaftslandesrat Marco Galateo standen vor allem die Bedeutung der Zusammenarbeit der Schul- und der Wirtschaftswelt im Fokus. “Unsere Schulwelt ist darauf ausgerichtet, solide Kompetenzen und die Kenntnis neuer Technologien weiterzugeben. Der Dialog mit der Wirtschaft, die uns umgibt, ist zunehmend wichtig, um rechtzeitig auf Veränderungen reagieren und jungen Menschen die geeigneten Instrumente für die Herausforderungen der Zukunft in die Hand geben zu können”, hielt Galateo nach dem Treffen fest.

Acerra stattete der Mittelschule Galilei und der Wirtschaftsfachoberschule Battisti einen Besuch ab und wohnte dabei dem Unterricht und mehreren Workshops bei. Dabei ergaben sich auch Austauschmöglichkeiten mit Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern. Am Vormittag stand ein Besuch der Labors der Fakultät für Ingenieurwesen der Freien Universität Bozen im NOI Techpark auf dem Programm. Uni-Rektor Alex Weissensteiner und anderen Vertretungen der Universität Bozen betonten beim Treffen ebenso den Wert der Synergie zwischen Schulwelt, Universität und der lokalen Wirtschaft, mit der die technisch-berufliche Laufbahn und die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen gestärkt werden könne. Teil des Besuchs aus Rom war auch Cristina Costarelli, Präsidentin des Verbands der Schulführungskräfte der Region Latium (ANP). Costarelli ist seit Langem im Bereich der didaktischen Innovation, Integration von künstlicher Intelligenz in die Schule und die Ausbildung des Schulpersonals aktiv.

Für Hauptschulamtsleiter Vincenzo Gullotta war die Diskussion mit dem Ministerium wichtig, “um den Aufbau eines Bildungssystems fortzusetzen, das in der Lage ist, auf die heutigen Herausforderungen zu reagieren. In technische und berufliche Ausbildungsgänge zu investieren bedeutet, jungen Menschen konkrete Chancen zu bieten und zur nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft beizutragen”.