Bischof trifft am 25. Jänner Journalisten-Abordnung

Bozen – Der 24. Jänner ist der Gedenktag des Journalisten-Schutzpatrons Franz von Sales. An diesem Tag lädt Bischof Ivo Muser traditionell alle Medienvertreter in das Bozner Pastoralzentrum. Wegen der Corona-Beschränkungen kann das Treffen heuer nicht in der gewohnten Form stattfinden. Stattdessen kommt der Bischof am Montag, 25. Jänner, mit einer Journalisten-Abordnung zusammen, um den Medienschaffenden für ihre Arbeit – besonders auch in Zeiten der Corona-Pandemie – zu danken.

Auch heuer will der Bischof auf den Austausch mit der Medienwelt nicht verzichten. Besonders deshalb nicht, weil er den Medienvertretern für ihre Arbeit danken will, die in diesen Monaten der Pandemie umso wichtiger war und ist. Bischof Muser wird sich mit einer repräsentativen Abordnung bestehend aus der Spitze der regionalen Journalistenkammer, der regionalen Journalistengewerkschaft und der Pressevereinigung Bozen treffen. Das Treffen findet am kommenden Montag, 25. Jänner 2021, um 10.00 Uhr im Pastoralzentrum in Bozen in den Amtsräumen des Bischofs statt.