Bozen – Auch in diesem Jahr weist die Katholische Frauenbewegung am Tag der heiligen Katharina von Siena darauf hin, dass viele Frauen ihre Begabungen und Fähigkeiten in die Kirche einbringen. Dieser Dienst wird jedoch oft nicht anerkannt und gefördert.

Seit sieben Jahren lädt die Katholische Frauenbewegung ein, den 29. April als „Tag der Diakonin“ zu begehen. „Wir als Katholische Frauenbewegung stellen unsere entschiedene und unermüdliche Forderung, dass Kirche sich verändert“, so Irene Vieider, Diözesanvorsitzende der kfb. „Seit Jahren setzen sich Frauen für die Anerkennung ihrer Berufung ein und engagieren sich für eine wirkliche Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche. Hoffnung macht mir, dass viele Männer, auch Kleriker und Bischöfe, sich für dieses Anliegen öffnen und dass sie die Forderung der Frauen zunehmend unterstützen.“

In diesem Jahr steht der Aktionstag unter dem Motto: „bleiben.erheben.wandeln“. Diese drei Worte passen im Besonderen auf Katharina von Siena. Sie war tief in der Kirche verankert, sie hat sich zu Wort gemeldet, auf Missstände aufmerksam gemacht, sich erhoben und so Wandel ermöglicht. „bleiben.erheben.wandeln“, war der Name eines Blogs der Diözese Innsbruck, der im Zuge der Diskussion über Missbrauch von Ordensfrauen eingerichtet worden war. Zwischen Ostern und Pfingsten 2019 waren Frauen eingeladen, Beiträge über ihre Berufung und ihren Platz in der Kirche zu schreiben.

„Mit den Aussagen und Erfahrungen dieser und unzähliger anderer Frauen in unserer Kirche suchen wir Antworten im oft zermürbenden Ringen um eine Geschlechtergerechtigkeit in der Katholischen Kirche“, so Irene Vieider weiter.

Wir laden ein, mit diesem Gottesdienst, ein Zeichen zu setzen und freuen uns, wenn sich viele Frauen und Männer diesem Anliegen anschließen.

Einige Orte zum Mitfeiern am 29. April:

19:00 Uhr Völs, Peter Bühl

19:00 Uhr Riffian, Pfarrkirche

19:30 Uhr Klausen, Pfarrkirche

19:30 Uhr Bozen/Gries, Alte Grieser Pfarrkirche

19:00 Uhr Gargazon, Pfarrkirche

16:00 Uhr Tiers, Pfarrkirche

19:30 Uhr Vöran, Pfarrkirche