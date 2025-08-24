BoysVoice – Auch Buben singen gerne

Von: AP

Brixen – „Jungs machen Musik“ hieß es vier Tage lang für 30 Buben im Alter zwischen 8 und 18 Jahren im Vinzentinum. Unter der Leitung der erfahrenen Gesangspädagogen Andrea Tasser und Albert Frey entdeckten die Buben ihre Singkraft und die Freude am Singen.

Im Mittelpunkt der Knabensingtage, die das Vinzentinum in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Chorverband organisiert, standen auch Spiel und Spaß bei einem abwechslungsreichen Freizeitprogramm, für das die zwei Freizeitbetreuer Marcus Costalunga und Daniel Hinteregger sorgten.

Als Abschluss gestalteten die Buben am Sonntag den Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael/Brixen musikalisch.