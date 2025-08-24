Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > BoysVoice – Auch Buben singen gerne
Knabensingtage im Vinzentinum

BoysVoice – Auch Buben singen gerne

Sonntag, 24. August 2025 | 09:32 Uhr
Brixen – „Jungs machen Musik“ hieß es vier Tage lang für 30 Buben im Alter zwischen 8 und 18 Jahren im Vinzentinum. Unter der Leitung der erfahrenen Gesangspädagogen Andrea Tasser und Albert Frey entdeckten die Buben ihre Singkraft und die Freude am Singen.

Im Mittelpunkt der Knabensingtage, die das Vinzentinum in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Chorverband organisiert, standen auch Spiel und Spaß bei einem abwechslungsreichen Freizeitprogramm, für das die zwei Freizeitbetreuer Marcus Costalunga und Daniel Hinteregger sorgten.

Als Abschluss gestalteten die Buben am Sonntag den Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael/Brixen musikalisch.

© 2025 First Avenue GmbH
 