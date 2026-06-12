Britischer Künstler David Hockney ist tot

Von: APA/AFP

Der britische Künstler David Hockney ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren in seiner Londoner Wohnung, wie seine Agentin am Freitag mitteilte. Hockney gehörte zu den einflussreichsten Vertretern der zeitgenössischen Kunst. Der Absolvent des Royal College of Art in London wurde in den 1960er-Jahren mit seinen in Kalifornien gemalten Pool-Bildern (“A Bigger Splash”) bekannt.

2018 brachte die Auktion des Ölgemäldes “Porträt eines Künstlers (Pool mit zwei Figuren)” mit 90,3 Millionen US-Dollar (damals 79,88 Mio. Euro) den höchsten Preis, den ein lebender Künstler je für ein Werk erzielte. 2022 widmete ihm das inzwischen geschlossene Bank Austria Kunstforum in Wien mit 125 Arbeiten aus sechs Schaffensdekaden die erste umfangreiche Schau in Österreich, in der Saison 2012/2013 gestaltete er den Eisernen Vorhang der Wiener Staatsoper.

Werkschauen des einflussreichen Künstlers ziehen regelmäßig große Besuchermengen an. 2017 kamen fast eine halbe Million Menschen in die Londoner Tate Britain, es war die bis dato meistbesuchte Ausstellung der Tate. Typisch sind die oft leuchtenden Farbtöne, mit denen Hockney gewissermaßen seine eigene Farbsprache erschaffen hat. Meist erkennt man ein Bild von ihm sofort. Er galt als hedonistischer Maler, der gern die schönen Dinge des Lebens zeigt, den Genuss, die Freiheit, die Natur. Auch Porträts waren seine Spezialität. Bevorzugt malte Hockney Menschen aus seinem Umfeld.

Eine chronologische Übersicht über sein umfangreiches Gesamtwerk bietet der schwere, riesige Bildband “David Hockney: A Bigger Book” mit 500 Seiten im Großformat. Fans mussten für das auf 9.000 Exemplare limitierte und von David Hockey signierte Buch allerdings tief in die Tasche greifen. Es kostet umgerechnet knapp 5.200 Euro.