Brixen: Lichtshow zum Weltfriedenstag

Brixen – Seit Ende November begeistert die diesjährige Licht- und Musikshow in der Hofburg Brixen Jung und Alt. Über 20.000 Besucher und Besucherinnen aus nah und fern haben bereits die zauberhafte Geschichte des kunterbunten Kolibris und seiner ungewöhnlichen Freundschaft mit einem Elefanten bewundert. Die fantasievollen Bilder und die bewegende Musik schaffen eine einzigartige Atmosphäre, die berührt und inspiriert.

Am 1. Januar eines jeden Jahres begeht die katholische Kirche den Welttag des Friedens. Somit erhält die morgige Show eine ganz besondere Bedeutung. Vor Beginn der Lichtprojektionen werden auf den Mauern der Hofburg Botschaften und Bilder von Schülerinnen und Schülern aus Brixen gezeigt. Ihre Worte und Kunstwerke laden dazu ein, über den Wert von Frieden und Freundschaft nachzudenken.

Einige der bewegenden Botschaften lauten:

„Wo Blumen blühen, ist kein Krieg. Schenken wir uns Blumen, damit es überall blüht.“

„La pace non è un sogno: può diventare realtà; ma per custodirla bisogna sognare.“

„Everyone has to be respected, no matter what a person looks like.“

„Frieden führt zu einer bunten Gemeinschaft und sollte überall auf der Welt sein. Einer für alle – alle für einen.“

„L’amicizia significa accogliere gli altri, auch mit ihrer Diversität. Es bedeutet zu helfen und keine Angst zu haben.“

Werner Zanotti, Direktor der Brixen Tourismus Genossenschaft, betont die Bedeutung der Show: „Es ist für uns eine Freude und ein Privileg, dem Publikum mit dieser Show ein poetisches und magisches Erlebnis bieten zu dürfen. Wir wollten eine Geschichte erzählen, die zeigt, wie wichtig Freundschaft und die Akzeptanz von Verschiedenheiten für ein friedliches Miteinander sind. Gerade in der heutigen Zeit glauben wir, dass es wertvoll ist, solche universellen Werte auf eine künstlerische, berührende Weise zu vermitteln.“

Julia Shamsheieva, eine ukrainische Lichtkünstlerin, die gemeinsam mit den französischen Spectaculaires an der diesjährigen Show „Colors 2. The Journey Continues“ gearbeitet hat, beschreibt ihre persönliche Perspektive auf das Thema Frieden:

„Die Botschaft in John Lennons ‚Give Peace a Chance‘ hat heute eine tiefgreifende Bedeutung, besonders angesichts des andauernden brutalen Krieges in der Ukraine. In einer globalisierten Welt, die oft von lautem Gerede und wenig entschlossenem Handeln geprägt ist, bleibt es die Entscheidung jedes Einzelnen, sich dem Bösen zu widersetzen, es zu dulden oder wegzuschauen. Für mich als Ukrainerin ist ‚Frieden‘ mehr als ein Wort – es ist ein tief empfundenes Lebensideal.“

Die Show ist täglich um 17:30 und 18:30 Uhr in der Hofburg zu sehen und läuft noch bis zum 6. Januar. Mit künstlerischen Lichtprojektionen, emotionaler Musik und den Botschaften junger Menschen lädt sie dazu ein, das neue Jahr mit einer Botschaft der Hoffnung, Freundschaft und Gemeinschaft zu beginnen.

