Brustkrebsmonat Oktober

Bozen – Kompetent, konsequent, konstruktiv. Unter diesem Motto startet die Brustkrebs-Initiative „mamazone – Frauen und Forschung gegen Brustkrebs“ die 13. Auflage der Diplompatientin und stellt die Bedeutung der Früherkennung von Brustkrebs und einer modernen, individuellen patientengerechten Behandlung in den Fokus.

Die 13. Brustkrebs-Akademie Diplompatientin findet am 24. Oktober 2020 an der Eurac in Bozen statt. Diese Wissensoffensive richtet sich an Frauen mit Brustkrebs, die mehr Verantwortung für ihre Behandlung übernehmen möchten. Angesprochen sind auch gesunde Frauen und all jene, die an diesem Thema interessiert sind.

mamazone will einmal mehr mit der hochkarätig besetzten Veranstaltung das Thema “Brustkrebs” in den Fokus stellen und mit Wissen gegen die Angst ankämpfen, und Patientinnen, Ärztinnen und Wissenschaftler zusammenschließen, um gemeinsam die Lebens- und Überlebensperspektive von Frauen mit Brustkrebs entscheidend zu verbessern.

Mit der Diplompatientin erhalten gesunde und erkrankte Frauen eine geballte Ladung an Brustkrebs-Wissen in kompakter und verständlicher Form. Referenten aus dem In- und Ausland treffen sich auch heuer wieder an der Eurac in Bozen und referieren in einer patientinnengerechten Sprache über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und Behandlungsmöglichkeiten sowie über die aktuellsten Entwicklungen und Ergebnisse in Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms. Ziel der Wissensoffensive ist, die Frau von einer behandelten Patientin zur handelnden Patientin zu machen und ihr so weit wie möglich die Angst vor der bei Frauen häufigsten Krebsart zu nehmen.

Jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. In Italien sind es jährlich 53.000, in Südtirol fast 400 Frauen, die mit dieser Diagnose konfrontiert werden. Heute ist Brustkrebs kein Todesurteil mehr! Die Zahl an Neuerkrankungen nimmt zwar weltweit zu, gleichzeitig jedoch ist es gelungen, die Sterblichkeit an Brustkrebs zu senken. Grundlage dafür ist eine qualitätsgesicherte Früherkennung und die Behandlung mit modernen Brustkrebsmedikamenten. mamazone Südtirol erneuert anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober die Forderung nach einem landesweiten Mammographie-Screening für Frauen bereits ab 40 Jahren in zertifizierten Brustzentren. Die Tatsache, dass immer mehr jüngere Frauen mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert werden, unterstreicht die Wichtigkeit dieser Forderung. mamazones Augenmerk liegt aber auch in einer leitliniengerechten Behandlung und Therapie sowie auf einer intensiven Nachsorge der Patientinnen.

Die Teilnahme an der Brustkrebs-Akademie Diplompatientin ist kostenlos, sie ist aber nur dann möglich, wenn sie schriftlich (info@mamazone.it) erfolgt. Ohne Anmeldung ist aus pandemietechnischen Gründen der Zutritt zur Veranstaltung untersagt. Das detaillierte Programm kann auf der neuen Webseite http://www.mamazone.it heruntergeladen werden.