Bozen – Im Rahmen des diesjährigen Tages der Alphabetisierung am 8. September startet die KVW Bildung eine kreative Fotoaktion unter dem Motto „Buchstaben überall – Entdecke die Buchstaben in Deiner Umgebung“. Ziel der Aktion ist es, auf die Bedeutung von Lese- und Schreibkompetenz aufmerksam zu machen und gleichzeitig auf die Unterstützungsangebote der KVW Bildung für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten hinzuweisen.

Entdecke die Buchstaben in Deiner Umgebung

Haben Sie schon einmal in der Natur oder in Alltagsgegenständen Formen entdeckt, die an Buchstaben erinnern? Einen Baum, dessen Äste ein perfektes „Y“ bilden, einen Fluss, der sich wie ein „S“ schlängelt oder eine geöffnete Schere, die ein „X“ darstellt? Dann laden wir Sie herzlich ein, an unserer Fotoaktion teilzunehmen!

Es geht darum, Buchstaben in der Natur, in der Umgebung oder im Alltag zu finden, die nicht Teil eines Schildes oder einer Aufschrift sind. Ob Schatten, Alltagsgegenstände oder Landschaftselemente – überall können Buchstaben versteckt sein. Seien Sie kreativ und halten Sie diese Buchstabenmomente mit Ihrer Kamera fest.

Ziel der Aktion

Mit dieser Aktion wollen wir das Bewusstsein für den funktionalen Analphabetismus schärfen, von dem auch in Südtirol viele Menschen betroffen sind. Rund 40.000 deutschsprachige Erwachsene haben Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben. Die KVW Bildung bietet Betroffenen in Schlanders, Bozen und Bruneck ganzjährig anonyme und kostenlose Unterstützung an. Mit Ihrer Teilnahme an der Fotoaktion unterstützen Sie nicht nur eine kreative Idee, sondern setzen auch ein Zeichen für die Bedeutung von Lese- und Schreibkompetenz für ein selbstbestimmtes Leben.

Wer kann teilnehmen?

Jeder ist willkommen! Ob jung oder alt, Profi oder Hobbyfotograf, mit Handy oder Profikamera – jeder kann mitmachen. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Kreativität und den Spaß, Buchstaben in der eigenen Umgebung zu entdecken.

So funktioniert’s

Man sollte die Augen offenhalten und ein Foto von einem Buchstaben machen, den man entdeckt hat. Anschließend wird das Foto mit dem Hashtag #KVWBildungBuchstaben auf dem eigenen Instagram- oder Facebook-Profil gepostet oder per E-Mail an info@kvwbildung.org mit Namen geschickt – und der Angabe, welcher Buchstabe abgebildet ist.