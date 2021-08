Bücherbazar in Bozen

Bozen – Alle Bücherwürmer und Home-Bibliothekare werden hocherfreut sein, denn am morgigen Freitag beginnt der Sommerschlussverkauf der besten Bücher Südtirols zu extrem niedrigen Preisen.

Auf dem Waltherplatz – mitten im Zentrum von Bozen – kann man beim Bücherbazar bis zum 22. August im großen Bücherzelt die Publikationen der Südtiroler Verlage so günstig wie noch nie ergattern, bevor traditionell im Herbst der große Schwung an Neuerscheinungen in den Buchhandel kommt. Täglich stehen Belletristik, Bildbände, Kochbücher, Zeitzeugenberichte und vieles mehr im Bücheroutlet zur Verfügung, um das Passende für jedes Interesse zu finden. Das Stöbern in den Schätzen tut nicht nur der Seele gut, das Angebot zu Preisen von drei bis zehn Euro schont auch die Geldbörse.

Wo:

Waltherplatz Bozen

Wann:

6. bis 22. August 2021

täglich (auch am Sonntag) 10.00 bis 19.00 Uhr

Das Ganze ist eine Initiative der Südtiroler Verlegervereinigung im hds unter der Schirmherrschaft der Stadt Bozen und findet unter Einhaltung der aktuell gültigen Sicherheitsbestimmungen statt.

Mit von der Partie sind die Verlage Alphabeta, Athesia-Tappeiner, Curcu Genovese, Edition Raetia, Folio und A. Weger.