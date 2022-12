Carabinieri im Klassenzimmer

Gries/Gossensaß – Im Rahmen einer Initiative zur Bildung und Förderung der Legalitätskultur, begaben sich die Carabinieri von Bozen und Sterzing ins Klassenzimmer.

Die Carabinieri von Bozen besuchten die deutschsprachige Gesamtschule Bozen-Gries, wo sie den Schülern und Schülerinnen die grundlegenden institutionellen Aufgaben der Carabinieri erklärten und einige Spezialfahrzeuge vorstellten. Die Beamten sprachen über die Aufgaben der Carabinieri, verschiedene Spezialisierungen sowie über ihre Funktion und Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren im Katastrophenschutz. Auf dem Platz vor der Schule wurde eine statische Ausstellung mit verschiedenen Einsatzfahrzeugen aufgebaut. Darunter auch ein vollelektrisches Einsatzfahrzeug, das vor allem für Kontrollen in den Bereichen im Stadtzentrum genutzt wird.

Am Ende erhielten die Schüler und Schülerinnen Postkarten mit Abbildungen der verschiedenen Spezialisierungen der Carabinieri und wurden von den Beamten mit eingeschalteten Signallichtern und Sirenen verabschiedet.

Die Carabinieri von Gossensaß besuchten die örtliche Grundschule San Giovanni Bosco. Insgesamt nahmen etwa 20 Schüler und Schülerinnen an der Initiative teil. Während des Treffens wurden nach Erklärung der Tätigkeiten der verschiedenen Abteilungen der Carabinieri insbesondere Themen von allgemeinem und aktuellem Interesse erörtert, so zum Beispiel die Themen Mobbing, Gewalt, virtuelle Sicherheit und Kontakt mit Fremdpersonen.

Die Schüler und Schülerinnen wurden aktiv in das Treffen eingebunden. Sie stellten Fragen zu den verschiedenen Themen, hatten die Möglichkeit die Einsatzfahrzeuge aus nächster Nähe zu sehen, durften kugelsichere Westen anprobieren und mit dem Equipment der Carabinieri das Anhalten von Autos simulieren.