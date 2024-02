Carabinieri sprechen in der Grundschule von Franzensfeste über Mobbing

Franzensfeste – Am heutigen Vormittag haben die Carabinieri von Franzensfeste an einer Informationsveranstaltung für die Schüler der örtlichen Grundschule teilgenommen. Es ging um das Thema Mobbing.

Die Ordnungshüter haben die Befugnisse der Carabinieri erklärt und mit den Schülern über die Risiken und Gefahren des Phänomens “Mobbing” und “Cybermobbing” gesprochen. Die Diskussion konzentrierte sich auf die Bedeutung der freien Entfaltung der Kinder als Individuen, auf Toleranz, Solidarität und das Gefühl der Teilnahme und Verantwortung am Schulleben. Am Ende des Treffens gab es viel Raum für Fragen der Schüler, die sehr neugierig waren, mehr über die Organisation der Polizeikräfte in Italien und die Folgen von Mobbing zu erfahren.

Die Initiativen der Carabineiri zur Förderung der Sicherheit in den Schulen werden auch in diesem Jahr fortgesetzt. 2023 haben die Carabinieri in allen Grund- und Mittelschulen des Oberen Eisacktals Vorträge über die Legalität gehalten und den Kindern die Möglichkeit gegeben, die Kasernen in diesem Gebiet zu besuchen.

Aufgrund der guten Erfahrungen werden in den kommenden Wochen in Absprache mit den Schulleitern ähnliche Treffen mit weiteren Schülern stattfinden.