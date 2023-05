Chantal Ramona Veit brilliert in erstem Gesangsvideo

"Never Enough"

Meran – Vielleicht kann sich die eine oder der andere noch an sie als letztjährige Gewinnerin des österreichischen Klassik-Nachwuchsförderpreises “Goldene Note” Kategorie Blasinstrumente erinnern? An die Fernsehshow im Hauptabendprogramm des ORF 2 im Mai 2022 oder an die Fernsehsendung “Stars und Talente” im April dieses Jahres? “In beiden Fernsehsendungen aber auch in meinen Interviews habe ich immer betont, dass neben meiner Querflöte auch das Klavier, der Tanz und nicht zuletzt auch das Singen zu meinen ganz großen Leidenschaften zählen”, erzählt Chantal Ramona Veit.

“Nun bin ich überglücklich, dass ich auf meinem neu eingerichteten YouTube-Kanal mein erstes Gesangsvideo präsentieren darf: “Never Enough” aus dem Filmmusical „The Greatest Showman“ der beiden Songwriter Banj Pasek und Justin Paul. Die Besonderheit dabei ist, dass ich diesen Knaller-Song nicht nur singe, sondern mich dabei sogar selber am Klavier begleite”, so die junge Künstlerin.

“Unterstützt wurde ich bei dieser meiner ersten Gesangsproduktion von Christian Kofler, Dominik Told und Max Calanducci. Christian Kofler hat die Musik dieses Songs eigens für mich produziert, das heißt hat den Song für mich neu orchestriert. Weiters zeichnet er für die Audio Produktion, den Mix und das Mastering verantwortlich. Dominik Told war für Regie und Bildaufnahmen sowie den Videoschnitt zuständig, Max Calanducci folgte der Aufgabe als technischer Assistent. Als Kulisse meiner Aufnahme habe ich das prunkvolle Meraner Stadttheater gewählt. Lichtkonzept und Lichteffekte zauberte Roman Winkler. Ungemein dankbar bin ich all diesen Partnern für die angenehme Zusammenarbeit, für deren Professionalität und deren Unterstützung im Hinblick auf die Erfüllung meines Jugendtraumes”, erklärt Veit.

Chantal Ramona Veit ist am 16. Juni 2008 in Meran geboren und in Gries aufgewachsen.

