Chöretreffen des Bezirks Bozen in Neumarkt

Von: lup

Neumarkt – „Wenn des Singen net war“ erklang am vergangenen Samstagnachmittag auf dem Hauptplatz von Neumarkt aus hunderten Sängerkehlen. Zwanzig Chöre aus dem Bezirk Bozen des Südtiroler Chorverbandes hatten sich unter dem Motto „Gesang und Genuss“ versammelt, um das Dorf zum Klingen zu bringen, aber auch gemeinsam einen schönen Nachmittag zu erleben und der Öffentlichkeit zu zeigen, dass Singen schön ist und dem Leben einen Sinn gibt, wie es im Eingangslied hieß.

„Nutzt die Gelegenheit, euch auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und euch gegenseitig zuzuhören!“, sagte Carmen Seidner vom Team Bozen im Südtiroler Chorverband. Das Team Bozen hatte gemeinsam mit den vier Chören von Neumarkt das Chöretreffen organisiert. Carmen Seidner dankte den Chören, der Gemeinde Neumarkt, aber auch der Raika Salurn und Neumarkt Marketing für die Unterstützung. Der Obmann des Südtiroler Chorverbandes Erich Deltedesco dankte den Chören für ihr Kommen und wünschte allen ein Erlebnis voller Freude, denn „Singen schafft Begegnung und macht Freude!“

Die Chöre sangen nach dem gemeinsamen Auftakt an verschiedenen malerischen Orten des Dorfes und auch im Altersheim, wobei unter anderem Südtiroler und Kärtner Lieder, moderne und traditionelle, englische und italienische Lieder erklangen und so die Vielfalt der Chorszene widerspiegelten, so wie auch die vielen Trachten und Chorkleidungen ein farbenprächtiges Bild für die Lebendigkeit des Chorlebens im Bezirk gaben. Zum Schluss trafen sich alle Chöre wieder auf dem Hauptplatz zum gemeinsamen Abschluss. Sängerschar und Publikum konnten neben dem Gesang auch Kulinarisches genießen, das der Kirchenchor Laag, der Freizeitchor Neumarkt, der Chorale „Chorale San Nicola“ und der Pfarrchor St. Nikolaus Neumarkt vorbereitet hatten.