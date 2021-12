COW – culture in a box geht in die zweite Runde

Meran – der Meraner Kulturverein ost west club est ovest hat auch in diesem Jahr entschieden, aufgrund der Pandemiesituation sein Vereinslokal in der Meraner Altstadt geschlossen zu lassen. Im Winter 2021 verlegt der Verein seine Programmtätigkeit mit der zweiten Staffel des digitalen Projektes COW – culture in a box erneut in den digitalen Raum. Seit vielen Wochen arbeiten erneut verschiedene Meraner Künstler und Kulturschaffende an der Umsetzung der zweiten Staffel. Die Programmverantwortlichen Markus Prieth (music), Daniel Mazza & Karl Prossliner (town) und Thomas Kobler (talk) haben sich dabei die unterschiedlichsten Menschen in ihre Teams geholt. Die erste Sendung von “COW – culture in a box” wird am Montag 6. Dezember (20.00 Uhr) mit den TalkSendungen, auf der eigens eingerichtenen Webseite (www.cow-in-a-box.com) online gehen. Anschließend werden im Wochenrhythmus (Montag und Mittwoch) jeweils abwechselnd zwei Sendungen veröffentlicht. Dieses Mal wird es drei Talk-Sendungen, drei Town-Sendungen und eine music-Sendung, welche dieses Mal den Titel instant utopia trägt, geben.

Die grundsätzliche Idee hinter dem Projekt „COW – culture in a box“ ist es Kulturschaffenden und KünstlerInnen trotz der schwierigen gesellschaftlichen Situation, bedingt durch die Corona-Krise, Arbeitsmöglichkeiten zu eröffnen bzw. ein digital-kulturelles Angebot für die Mitglieder des Vereins zu schaffen. COW richtet sich an alle kulturell aufgeschlossenen Menschen in Meran und darüber hinaus. COW möchte unserer Stadt, mit der wir uns allesamt sehr verbunden fühlen, weiterhin eine gewichtige Stimme verschaffen, die Programmtätigkeit des Kulturvereins aufrecht erhalten und den Menschen, ein abwechslungsreiches, spannendes, frisches, diverses Kulturangebot ermöglichen.

COW besteht aus den drei unterschiedlichen Video- bzw. Filmformaten “music”, “talk” und “town” und möchte mit seinem vielfältigen Programmangebot Menschen aller Altersklassen erreichen. Die Zwei- bzw. Vielsprachigkeit bei der Gestaltung, Moderation und organisatorischen Begleitung des Projektes spielt für uns eine ebenso wichtige Rolle