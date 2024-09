“Dabei sein, Gemeinschaft erleben!”

Von: ka

Bozen/Brixen – Am 1. Oktober feiern zahlreiche Seniorenwohnheime in Südtirol den Internationalen Tag der Senioren und laden die Bevölkerung dazu ein, die Heime und ihre Bewohner näher kennenzulernen. Diese Initiativen fördert die Begegnung zwischen Jung und Alt und schaffen Raum für Austausch und gemeinsames Erleben.

In Südtirol verbringen etwa 4.400 Seniorinnen und Senioren ihren Lebensabend in einem der 79 Seniorenwohnheime, wo sie rund um die Uhr von qualifizierten Fachkräften betreut werden. „Der Tag der Senioren bietet die Gelegenheit, die Heime nicht nur als Orte der Pflege, sondern als Orte des gesellschaftlichen Miteinanders zu erleben“, betont Martina Ladurner, Präsidentin des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS).

Zum Tag der Senioren am 1. Oktober öffnen viele Einrichtungen ihre Türen und laden die Bevölkerung ein, bei einem vielfältigen Rahmenprogramm aus Musik, regionalen Spezialitäten, Spielen und geselligen Aktivitäten dabei zu sein.

Im Bürgerheim in Brixen lädt das REHA-Team von 14:00 bis 15:00 Uhr dazu ein, Übungen für Körper, Geist und Seele auszuprobieren, die speziell für Senioren entwickelt wurden. Um 16:00 Uhr folgt ein humorvolles Highlight: die Theateraufführung „Sex im Alter“, präsentiert von der Theaterwerkstatt 50+ unter der Leitung von Maria Thaler Neuwirth. Im Claraheim in Steinegg erwartet die Bewohner und Senioren aus dem Dorf ein geselliges Kaffeekränzchen. Bei Kaffee und Kuchen in lockerer Atmosphäre können sich die Gäste in gewohnter Umgebung austauschen und gemeinsam eine schöne Zeit verbringen. Besonders stimmungsvoll wird es im Garten der Villa Carolina, wo ein zünftiges Oktoberfest für Heimgäste, Angehörige, Freunde und Mitarbeiter/innen stattfindet. Regionale Spezialitäten, fröhliche Musik und gute Laune sorgen für ein unvergessliches Fest.

„Der Tag der Senioren bietet die perfekte Gelegenheit, die ältere Generation in den Mittelpunkt zu rücken. Gemeinschaftliche Veranstaltungen wie diese fördern nicht nur den Zusammenhalt, sondern bringen Freude und Abwechslung in den Alltag unserer Bewohner. Außerdem wird die wertvolle Arbeit der MitarbeiterInnen in den Heimen stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt,“ betont Martina Ladurner.

Alle interessierten BürgerInnen sind herzlich eingeladen, die Seniorenwohnheime zu besuchen und gemeinsam mit den Bewohnern den Tag zu feiern. Das vollständige Programm der Veranstaltungen ist auf der Website des Verbands der Seniorenwohnheime Südtirols abrufbar:

www.vds-suedtirol.it

