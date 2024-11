Dachverband für Natur- und Umweltschutz füllt Kinosaal im Cineplexx Bozen

Von: mk

Bozen – Rund 200 Schüler und Schülerinnen diskutierten am Dienstag, den 5. November im Cineplexx Bozen gemeinsam mit dem Dachverband für Natur- und Umweltschutz, der Verbraucherzentrale und der Abteilung Europa über das Thema Essen. Als Grundlage diente der zuvor gezeigte Film im Rahmen des Projekts EU Youth Cinema: Anders essen – Das Experiment.

„Dass es uns als Dachverband für Natur- und Umweltschutz gelang im Rahmen des Projektes EU Youth Cinema: Green Deal mehr als 200 Zuschauer ins Cineplexx Bozen einzuladen freut mich sehr“, so Roland Plank, Sachverständiger für Klimaschutz des Dachverbandes für Natur- und Umweltschutz und Moderator des Events. Die gute Beteiligung der Schülerinnen und Schüler an der Fragerunde bereicherte die Veranstaltung. „Einige Fragen kamen unerwartet und haben zum Nachdenken angeregt. Besonders die Betonung, dass der notwendige Verhaltenswandel auch für sozial Schwächere finanzierbar sein muss, zeigt auf, wie sehr die Schülerinnen und Schüler sich bereits mit diesen Themen beschäftigen“, so Roland Plank weiter.

Die Veranstaltung war für alle Teilnehmer anregend, sowohl für die vielen Schüler und Lehrkräfte als auch für die beiden Gäste, Silke Raffeiner, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale und Lukas Zingerle vom Amt für europäische Integration der Abteilung Europa. Nach möglichen Alternativen zum Verzehr von Fleisch befragt, unterstrich Silke Raffeiner, die herausragende Bedeutung der Hülsenfrüchte: „Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden in Südtirol deutlich mehr Erbsen und Bohnen gegessen, als es heute der Fall ist. Auf diese Tradition sollten wir uns wieder mehr besinnen. Hülsenfrüchte sind nämlich eine gute Proteinquelle und ungemein vielseitig in der Verwendung – von Suppen und Eintöpfen über Salate, Aufstriche und gebratene Laibchen bis hin zu Süßspeisen ist alles dabei.“

Lukas Zingerle hob die Bedeutung der EU hervor „Die Umstellung auf eine nachhaltige Lebensweise beginnt im eigenen Kopf. Große Veränderungen in der Gesellschaft gelingen aber nur gemeinsam.“ Nach dem Motto „Stronger together“ investiert die EU über die Strukturfonds auch in Südtirol in Menschen und ihren Lebensraum, in Bildung, Wirtschaft und Infrastruktur, um den Weg in ein smartes und nachhaltiges Europa zu ebnen, in dem die Klimaveränderung als größte Herausforderung unserer Zeit gemeinsam angegangen wird.“

Das Projekt EU Youth Cinema: Green Deal wurde vom Wiener Verein LET’S CEE Filmfestival 2022 initiiert und wird mittlerweile in zwölf Ländern umgesetzt. Im Mittelpunkt des hauptsächlich durch das Programm Kreatives Europa der Europäischen Kommission geförderten Projekts EU Youth Cinema: Green Deal steht ein nachhaltiges Europa. Mit der brandneuen Streaming-Plattform www.euyc.green ging das Projekt 2024 in die zweite Phase. Im Rahmen dieses Projekts wird am 18. November auch der Film GENERATION CHANGE: WER RETTET DIE WELT? im Cineplexx Algo in Algund gezeigt. Zudem können Lehrpersonen ihre Oberschulklassen unter www.youth-cinema.eu zur Streaming Plattform anmelden.