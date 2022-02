Das Brixen Water Light Festival in Kopenhagen zu Gast

Brixen – Das Brixen Water Light Festival hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Veranstaltung entwickelt, die sich in ganz Südtirol und über die Landesgrenzen hinaus großer Beliebtheit erfreut, so dass weltweit in den Schlagzeilen darüber berichtet wurde. So markiert 2022 für das Wasserlichtfest den Beginn einer engen internationalen Zusammenarbeit mit einem großen Lichtfestival.

Für diese neue Ausgabe wurde nämlich eine wichtige Kooperation mit dem Copenhagen Light Festival vereinbart, die Südtiroler Künstlerinnen die Möglichkeit bietet, ihre Kunstinstallation während des Festivals im Februar in der dänischen Hauptstadt auszustellen Die für das 2019 Water Light Festival konzipierte Installation Unterwassertage vom den Künstler*innen Julian Angerer, Arno Dejaco, Anna Heiss, Clara Mayr und Nora Pider hat die dänischen Kuratoren begeistert und überzeugt. „Für die hängenden Skulpturen wurde ein sehr guter Platz gefunden, direkt am Wasser. Das freut uns besonders. Wir sind sehr gespannt, wie sich das Werk in dänischer Übersetzung dort anfühlen wird.“ So leuchtet ab heute, 04. Februar, ein Stück des Brixen Water Light Festivals auch in Skandinavien. Im Mai wird eine dänische Kunstinstallation Teil des Brixner Festivals sein.

Die Partnerschaft geht weit über einen bloßen Austausch von Kunstwerken zwischen zwei Lichtfestivals hinaus. „Wir bauen somit eine virtuelle künstlerische Brücke zwischen Dänemark und Südtirol und fördern Südtiroler Kunstschaffende sich international präsentieren zu können. In den kommenden Jahren wird sich die Zusammenarbeit verstärken, in dem sich lokale Künstlerinnen der jeweiligen Lichtfestivals zusammensetzen, um gemeinsam ein Kunstwerk für die Veranstaltungen zu schaffen“, so Werner Zanotti, Geschäftsführer der Brixen Tourismus Genossenschaft.

Brixen und Kopenhagen teilen nicht nur das Wasser als wichtiger Teil ihres Entstehens und des Stadtlebens, sondern beide Städte vertreten auch gemeinsame Werte. Dänemark ist nämlich ein hervorragendes Beispiel für ein Land, das Nachhaltigkeit in vielen Branchen erfolgreich und zukunftsweisend vollzieht. Das Brixen Water Light Festival setzt auf die Verbreitung eines respektvollen Bewusstseins im nachhaltigen Umgang mit der Natur und den Wasserressourcen und sieht u.a. ihre Aufgabe in der Sensibilisierung für ein bewusstes und umweltfreundliches Konsumverhalten.