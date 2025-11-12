Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Das Buch zum Fall Benno Neumair
Der Doppelmord, der nicht nur Bozen in Atem hielt

Das Buch zum Fall Benno Neumair

Mittwoch, 12. November 2025 | 10:31 Uhr
thumbnail_Benno-Cover
A. Oberhofer/Buchcover
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Der Fall des Elternmörders Benno Neumair im Jänner 2021 in Bozen hat europaweit für großes Aufsehen gesorgt – auch weil er nicht in einem schmuddeligen Vorstadt-Wohnsilo oder im Ghetto einer 100.000-Einwohner-Stadt spielt, sondern mittendrin in der Gesellschaft, in einem bürgerlich-liberalen Milieu, in einer ganz normalen Familie. Der Chefredakteur der „Neuen Südtiroler Tageszeitung“, Artur Oberhofer, hat nun diesen spektakulären Kriminalfall im Buch „Benno – Wie ein junger Mann zum Elternmörder wurde “ rekonstruiert.

Der Fall Perselli-Neumair ist eine Tragödie der Bourgeoisie. Auf der Grundlage von noch unveröffentlichten Gerichts- und Ermittlungsakten zeichnet der Autor jetzt erstmals ein vollständiges Bild dieses Kriminalfalles und enthüllt, mit welcher Eiseskälte und manipulativen Energie Benno Neumair agiert hat.

Der Autor beleuchtet die Motive und Hintergründe der Tat und bettet diesen erschreckenden und komplexen Kriminalfall in einen gesellschaftspolitischen Kontext ein. Es geht um emotionale Gewalt, um nicht aufgearbeitete Traumata, um gefühlte elterliche Ungleichbehandlung, um mangelnde Wertschätzung – und um Kränkung.

Es geht um Krankheitsscham – und um die (leider) noch immer latente Stigmatisierung und Tabuisierung von psychischen Erkrankungen. Das Buch ist im Verlag „edition arob“ erschienen und in allen Buchhandlungen erhältlich.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

