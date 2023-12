Das Friedenslicht kommt wieder nach Südtirol

Brenner – Das Friedenslicht aus Betlehem ist am heutigen Samstag wieder über den Brenner nach Südtirol gekommen. In der Pfarrkirche am Brenner fand die Übergabe statt. Die Südtiroler Pdadfinder nahmen es von den österreichischen entgegen.

Mit dem Friedenslicht ist auch eine Spendensammlung verknüpft. Unterstützt wird unter anderem das Dormizil in Bozen für Obdachlose und eine Sozialgenossenschaft.

An der Aktion sind auch die Ministranten, die Jungschar, die Katholische Jugend und die Feuerwehren beteiligt.

Mit dem Zug wurde Friedenslicht nach Bozen gebracht, wo am Abend um 19.00 Uhr die feierliche Übergabe stattfindet.

Bis morgigen Sonntag wird das Friedenslicht als weihnachtliches Zeichen dann an viele weitere Pfarreien im Rahmen von Gottesdiensten und Kindermetten verteilt.