Das Inferno von Tesselberg

Szenische Aufführung in Gais

Von: mk

Gais – Am 13. September 2024 fand im Pfarrsaal von Gais eine beeindruckende szenische Aufführung zum 60. Jahrestag des “Inferno von Tesselberg” statt. Die Veranstaltung, organisiert und überarbeitet vom Schützenbezirk Pustertal, zog zirka 450 Gäste an, der Saal war brechend voll. Auch zahlreiche Vertreter aus Politik und Gesellschaft ließen sich die Erzählung nicht entgehen, Landeskommandant Roland Seppi überbrachte die Grüße des Südtiroler Schützenbundes.

Die Dorfgemeinschaft erlebte am 10. September 1964 eine wahre Hölle. Auf der Suche nach Südtiroler Freiheitskämpfern wurden die Bewohner brutal zusammengetrieben: Männer lagen stundenlang gefesselt auf dem Boden, während Frauen und Kinder von bewaffneten Polizisten umzingelt wurden. Häuser wurden geplündert, Scheunen in Brand gesetzt, Handgranaten in Gebäude geworfen und durch Fenster auf Menschen geschossen. Ein behindertes Mädchen wurde angeschossen und konnte nicht medizinisch versorgt werden. Der Höhepunkt der Tragödie wurde nur knapp abgewendet, als ein hochrangiger Offizier den Befehl zur Hinrichtung unschuldiger Dorfbewohner gab – ein grausamer Befehl, der dank eines einzelnen mutigen Menschen nicht ausgeführt wurde.

Bezirksmajor Thomas Innerhofer begrüßte die Gäste herzlich und leitete die Veranstaltung ein. In Form eines fiktiven Gesprächs zwischen einem Vater und seinem Sohn wurde die jüngere Geschichte Südtirols sowie die schockierenden Ereignisse von Tesselberg lebendig erzählt. Der Vater, der als Pfleger in einem Heim tätig war, hatte einen Augenzeugen des Infernos betreut. Begleitend zur Erzählung wurden historische Bilder gezeigt und Zeitzeugenberichte verlesen, die das Geschehen eindrücklich illustrierte.

Die szenische Lesung hinterließ einen tiefen Eindruck bei den Zuschauern, was sich im langen Applaus widerspiegelte.

Zum Abschluss dankte Benjamin Sieder, Hauptmann der SK Gais, allen Beteiligten und lud die Anwesenden zu einem geselligen Umtrunk ein.

Die Darsteller:

Alter Mann: Christian Steger, Schützenkompanie St. Johann

Frauen aus dem Dorf: Sandra und Sylvia Pipperger, Schützenkompanie Gais

Altenpfleger: Stefan Liensberger, Schützenkompanie Onach

Sohn: Hannes Pipperger, Schützenkompanie Gais als Sohn

Freiheitskämpfer: Sepp Forer

Militärangehöriger: Fausto Menardi, Schützenkompanie Anpezo

Berichterstatter: Mirko Seeber, Schützenkompanie Ehrenburg und

Julian Althuber, Schützenkompanie Pfalzen

Erzähler: Thomas Innerhofer, Schützenkompanie Ehrenburg

Verena Obwegs, Schützenkompanie Bruneck

Licht: Erich Mayr, Schützenkompanie Pfunders und

Benjamin Sieder, Schützenkompanie Gais

Audiovisuelle Medien: Patrick Brugger, Schützenkompanie St. Georgen

Idee/Text: Verena Obwegs,

Konzept: Stefan Liensberger

Gesamtleitung: Thomas Innerhofer