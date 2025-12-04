Das „literarische Quartett“ des Waltherhauses

Von: Ivd

Bozen – Drei Diskutierende und eine Vorleserin bilden das „literarische Quartett“ des Bozner Waltherhauses, das unter dem Titel „Vielseitig“ zwei Mal im Jahr über neue Bücher diskutiert. Dieses Mal haben Moderator Christoph Pichler und Monika Obrist von der Sprachstelle im Südtiroler Kulturinstitut Johannes Ortner als Gast zur Diskussionsrunde ins „Bücher-Foyer“ im Bozner Waltherhaus eingeladen.

Der Sozial- und Kulturanthropologe vermittelt bei Vorträgen und Exkursionen sein großes Wissen über Südtirols Orts- und Flurnamen und ist außerdem begeisterter Leser. Gemeinsam diskutieren Johannes Ortner, Christoph Pichler und Monika Obrist über die Romane „Halbinsel“ von Kristine Bilkau, „Ë“ von Jehona Kicaj und über den Erzählband „Der Hase im Mond“ von Milena Michiko Flašar. Verena Amort, Moderatorin und Sprecherin bei Rai Südtirol, liest kurze Passagen aus den drei Büchern vor, über die vielleicht einstimmig lobend, vielleicht aber auch reichlich kontrovers diskutiert wird. Anschließend gibt es noch drei persönliche Lesetipps: Johannes Ortner wird den Roman „Das Geschenk“ von Gaea Schoeters empfehlen, Monika Obrist den Roman „Und Federn überall“ von Nava Ebrahimi und Christoph Pichler das neue Buch von Arturo Pérez-Reverte „Der Italiener“.

Die von der Sprachstelle im Südtiroler Kulturinstitut organisierte Veranstaltung findet nächsten Donnerstag um 18.00 Uhr im Oberen Foyer des Waltherhauses in Bozen statt. Der Eintritt ist frei.