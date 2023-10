Bozen – Elf Museen bei freiem Eintritt, neun Stunden Unterhaltung und Kultur für Kinder und Erwachsene, mehr als 30 Veranstaltungen und über 17.000 Eintritte: Das war die Lange Nacht der Bozner Museen 2023.

Gestern um 16 Uhr begann die Lange Nacht der Bozner Museen. Den Auftakt machte das Eröffnungskonzert von Jack Freezone & the Swinin’ Ciccioli Quartett im Semirurali-Park, danach ging es Schlag auf Schlag bis spät in die Nacht: Kunstausstellungen in der Stiftung Antonio Dalle Nogare, im Museion und im Museum Eccel Kreuzer, die Geschichte des Bozner Malers Karl Henrici im Stadtmuseum Bozen sowie Spiele und Experimente im Archäologiemuseum und im Naturmuseum.

Auf Schloss Runkelstein wurde der mittelalterliche Alltag lebendig, während das Merkantilmuseum die Geschichte der alten Bozner Märkte erzählte. Im Semirurali-Haus erfuhren die Besucherinnen und Besucher von Zeitzeugen viel über das Leben im gleichnamigen Stadtteil. Die Geschichte Bozens und des Siegesdenkmals war Thema der Dokumentationsausstellung im Siegesdenkmal und die der Schulentwicklung im Schulmuseum in Rentsch. Dazu gab es viel Musik und Aktionen für Kinder, Führungen und Performances.