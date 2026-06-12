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KFS zu Kindergarten- und Schulschluss

“Den Familien unter die Arme greifen”

Freitag, 12. Juni 2026 | 16:14 Uhr
Kinder
unsplash
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Von: mk

Bozen – Am kommenden Dienstag, 16. Juni, endet für Südtirols Kindergartenkinder und für zahlreiche Schülerinnen und Schüler das Bildungsjahr 2025/26. Während viele Kinder und Jugendliche den Sommerferien entgegenfiebern, beginnt für zahlreiche Familien eine organisatorisch herausfordernde Zeit. Der Katholische Familienverband Südtirol (KFS) unterstützt auch heuer mit einem umfangreichen Angebot an Sommerbetreuungen und familienentlastenden Diensten.

„Sommerferien sollen für Kinder eine Zeit voller Erlebnisse, Erholung und gemeinsamer Erinnerungen sein – nicht eine Belastungsprobe für Familien. Deshalb wollen wir Eltern ganz konkret entlasten und ihnen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter die Arme greifen“, betont KFS-Präsidentin Sieglinde Aberham. Nach einem intensiven Kindergarten- und Schuljahr und auch aufgrund der nichtmöglichen Ausflüge, hätten sich Kinder, Jugendliche, Lehrpersonen, pädagogische Fachkräfte und Familien die bevorstehende Ferienzeit mehr als verdient, so Aberham. Gleichzeitig blieben für viele Familien Herausforderungen bestehen: Abschlussprüfungen, Nachprüfungen sowie die tägliche Organisation von Berufs- und Familienleben prägen den Sommeralltag vieler Eltern.

Auch für Ferienbetreuung sei es wichtig, langfristige Stabilität und Kontinuität zu gewährleisten. Um die teils schwierige Ferienzeit bestmöglich zu überbrücken, werden für die diesjährigen KFS-Sommerbetreuungen rund 3.000 Einschreibungen von Kindern und Jugendlichen im Kindergarten-, Grund- und Mittelschulalter verzeichnet. Mehr als 100 Betreuerinnen und Betreuer sorgen dabei für abwechslungsreiche, spannende und erholsame Ferienwochen. Die Sommerbetreuungen in Algund, Riffian-Kuens und Schenna werden dabei in bewährter Zusammenarbeit mit dem Jugenddienst Meran durchgeführt. Die KFS-Erlebniswochen werden von der Familienagentur des Landes mitfinanziert und von den Gemeinden unterstützt. Auf die Kinder und Jugendlichen, die sich für die Sommerbetreuungen in Algund, Andrian, Burgeis, Hafling, Laas, Latsch, Luttach, Prad, Riffian-Kuens, Schenna, St. Martin in Thurn und Tscherms angemeldet haben, wartet von Mitte Juni bis Anfang September erneut ein vielfältiges Programm mit bunten Spielangeboten, sportlichen Aktivitäten, kreativen Workshops und spannenden Ausflügen.

Ergänzend dazu stehen Familien auch die KFS-Angebote Familien-Jolly und die BabySpot-App zur Verfügung. Diese unterstützen Eltern dabei, den Familienalltag flexibler zu gestalten und Entlastung im Alltag zu finden. „Familien brauchen gerade in den Sommermonaten verlässliche Partner. Mit unseren Angeboten schaffen wir Freiräume für Eltern und schöne Ferienerlebnisse für Kinder – das ist gelebte Familienförderung“, unterstreicht Aberham abschließend.

Bezirk: Bozen

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