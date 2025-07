“Der Fliegende Holländer” 2028/29 auf der Bregenzer Seebühne

Von: apa

Die Bregenzer Festspiele bringen in den Saisonen 2028 und 2029 Richard Wagners “Der fliegende Holländer” auf die Seebühne. Das 1843 in Dresden uraufgeführte Werk wird damit nach 1973 und 1989/90 ein weiteres Mal als Spiel auf dem See in Bregenz zu erleben sein. Laut Festivalangaben wird die gebürtige US-Amerikanerin Lydia Steier mit der Regie betraut. Das Bühnenbild entwirft die Britin Es Devlin, die schon für den Look von “Carmen” 2017/18 verantwortlich gezeichnet hatte.

Wagners berühmte Oper zählt zu den zentralen Werken des romantischen Musikdramas (ca. 1795 bis 1848). Sie schildert die Legende eines verfluchten Seefahrers, der zur ewigen Irrfahrt auf den Weltmeeren verdammt ist – mit den zentralen Motiven von Verdammnis, Erlösung und der Macht der Liebe. 1989/90 hatten die Inszenierung des späteren Bregenz-Intendanten David Pountney und das Bühnenbild von Stefanos Lazaridis für großes Aufsehen gesorgt.

Bregenz-Premiere für Steier

Die 1978 geborene Steier wird erstmals bei den Bregenzer Festspielen inszenieren. Seit vielen Jahren im europäischen Opernbetrieb tätig, gilt sie als eine der profiliertesten Regisseurinnen ihrer Generation. Für Es Devlin bedeutet die Arbeit an der Seebühnen-Kulisse für “Der fliegende Holländer” hingegen eine Rückkehr nach Bregenz. Sie hat sich nicht nur als Bühnenbildnerin, sondern auch als Schöpferin von spektakulären, skulpturalen Rauminstallationen einen Namen gemacht. In der Vergangenheit ließen sich die Bregenzer Festspiele das Bühnenbild in der Regel zwischen 7 und 8 Mio. Euro kosten.

In der diesjährigen Saison, die nächste Woche beginnt, wird “Der Freischütz” von Carl Maria von Weber wieder aufgenommen – die Inszenierung von Philipp Stölzl wurde im vergangenen Jahr von Publikum und Kritik sehr gut angenommen. In den nächsten beiden Sommern wird anschließend “La Traviata” von Giuseppe Verdi auf der Seebühne aufgeführt.

