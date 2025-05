Von: Ivd

Bozen – Nächsten Dienstag wird um 18.00 Uhr im Waltherhaus in Bozen die Ausstellung „Tirol trifft Südtirol: Kunst im Dialog. Der grenzüberschreitende Paul-Flora-Kunstpreis“ eröffnet. Der Preis ist begehrt, denn mit ihm erinnert man an einen der bedeutendsten Zeichner des 20. Jahrhunderts.

Paul Flora (Glurns 1922 – Innsbruck 2009) schuf mit seiner Feder und dem Bleistift einen einmaligen Kosmos. Seit 2010 werden jährlich mit dem Paul-Flora-Kunstpreis junge Kunstschaffende in Tirol und in Südtirol gewürdigt. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und versteht sich einerseits als Anerkennung hervorragender Leistungen in der zeitgenössischen bildenden Kunst nördlich und südlich des Brenners, andererseits als Förderung junger Nachwuchskünstlerinnen und -künstler im Lande.

Die Ausstellung mit Werken von Paul Flora und von zahlreichen Preisträgern findet im Rahmen der Initiative des Südtiroler Kulturinstituts „kultur.raum Südtirol-Österreich“ statt und unterstreicht die enge, auch künstlerische Beziehung zum Bundesland Tirol.

Die Schau präsentiert Werke von Siggi Hofer (Paul-Flora-Preis 2010, Südtirol), Sonia Leimer (2011, Südtirol), Johanna Tinzl und Stefan Flunger (2013, Tirol), Gabriela Oberkofler (2014, Südtirol), Annja Krautgasser (2017, Tirol), Ingrid Hora (2018, Südtirol), Sven Sachsalber (2019, Südtirol), Sarah Decristoforo (2020, Tirol), Maria Walcher (2021, Südtirol), Esther Strauß (2022, Tirol), Sophia Mairer (2023, Tirol) und Linda Jasmin Mayer (2024, Südtirol).

Die unterschiedlichen Positionen lassen dabei die intensive Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftsrelevanten und existentiellen Themen, aber auch die große Bandbreite künstlerischen Gestaltungsmittel erkennen. Der Preis würdigt deshalb nicht nur den herausragenden Künstler Paul Flora, sondern auch die grenzüberschreitende kulturelle Zusammenarbeit zwischen Gesamttirol.

Die Ausstellung bleibt bis 5. Juni, von Montag bis Freitag 15.00 bis 18.00 Uhr und an Samstagen 10.00 bis 12.00 Uhr frei zugänglich.