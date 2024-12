Der Südtiroler Supervulkan: Das Buch

Von: Ivd

Bozen – Dem Südtiroler Supervulkan – einem der größten der Erdgeschichte – hat das Naturmuseum bereits ein eigenes Forschungsprojekt, eine Ausstellung im Naturmuseum (derzeit im Naturparkhaus Schlern-Rosengarten in Seis zu sehen) und viele Veranstaltungen gewidmet. Nun erscheint auch ein Kinderbuch zum Thema. Vorgestellt wird es am 17. Dezember.

Das neue Kinderbuch „Der Südtiroler Supervulkan“ der Kinderbuchautorin Renate Felderer in Zusammenarbeit mit der Paläontologin Evelyn Kustatscher und dem Geologen Corrado Morelli nimmt junge Entdecker mit auf eine Reise in die Welt des Bozner Supervulkans. Gemeinsam mit den Protagonisten Lisa und Paolo tauchen die Leserinnen und Leser in einer Kombination aus einer Geschichte, interaktiven Experimenten und Ausflugstipps in Südtirol in die Geschichte des Supervulkans ein. Sie erfahren, wie ein Supervulkan entsteht, welche Tiere und Pflanzen vor über 280 Millionen Jahren in Südtirol lebten und wie sich Landschaften und Ökosysteme nach den verschiedenen Vulkanausbrüchen verändert haben. Das Buch bietet Fakten und Illustrationen, aber auch Experimente, die Kinder dazu einladen, selbst zu forschen und die Geheimnisse des Supervulkans zu entschlüsseln, indem sie etwa ihre eigene Caldera nachbauen oder fossile Spuren entdecken. Außerdem gibt es neun Ausflugstipps, mit denen sich Familien selbst auf die Spuren des Supervulkans begeben können.

Die Buchvorstellung findet am Dienstag um 10.00 Uhr im Naturmuseum statt.