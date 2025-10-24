Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Deutsche Fahnder stellten 20 gefälschte Meisterwerke sicher
Das bayrische Landeskriminalamt informierte über Kunst-Betrugsversuch

Deutsche Fahnder stellten 20 gefälschte Meisterwerke sicher

Freitag, 24. Oktober 2025 | 12:02 Uhr
Das bayrische Landeskriminalamt informierte über Kunst-Betrugsversuch
APA/APA/dpa/Matthias Balk
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Das bayrische Landeskriminalamt hat am Freitag Details zu dem am Donnerstag bekanntgewordenen millionenschweren Betrugsversuch mit gefälschten Kunstwerken weltberühmter Maler bekanntgegeben. Bayrische Kunstfahnder beschlagnahmten demnach 20 mutmaßlich gefälschte Kunstwerke, die zu Preisen zwischen 400.000 Euro und 130 Millionen Euro verkauft werden sollten. Im Fokus der Ermittler stehen ein 77-jähriger Hauptbeschuldigter aus Bayern sowie zehn mutmaßliche Mittäter.

Bei den Gemälden handelte es sich unter anderem um Kopien berühmter Werke von Pablo Picasso, Rembrandt van Rijn und Peter Paul Rubens. Auf den Fall aufmerksam wurden die Ermittler, als der 77-jährige Deutsche aus dem Raum Schwandorf in der Oberpfalz zwei angeblich originale Gemälde von Picasso auf dem Kunstmarkt zum Kauf anbot.

Unter den zwei Gemälden befand sich auch ein angebliches Picasso-Porträt der französischen Fotografin und Malerin Dora Maar. Der spanische Künstler hatte Maar in mehreren berühmten Gemälden porträtiert.

Angeblicher Rembrandt sollte 130 Mio. Euro einbringen

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 77-Jährige auch versuchte, ein Gemälde zu verkaufen, das er als das weltberühmte “Staalmeesters” (Die Vorsteher der Tuchmacherzunft) von Rembrandt ausgab. Das Bild habe der 77-Jährige für einen Preis von 130 Millionen Euro verkaufen wollen. Das Originalgemälde aus dem 17. Jahrhundert befindet sich tatsächlich in der Sammlung des Amsterdamer Rijksmuseums.

Die Kopie, mutmaßlich aus dem 20. Jahrhundert, war demnach im Besitz einer 84-jährigen Schweizerin. Die Beschuldigten sollen versucht haben, potenzielle Käufer von der Echtheit des Gemäldes zu überzeugen, während sie das Original im Rijksmuseum als Fälschung ausgaben. Das gefälschte Bild wurde in der Schweiz beschlagnahmt. Gegen die 84-Jährige wird nun ebenfalls ermittelt.

Bei weiteren mutmaßlichen Fälschungen handelte es sich unter anderem um angebliche Werke von Frida Kahlo, Juan Miro, Amadeo Modigliani und Anthonis van Dyck. Die Ermittlungen laufen seit Anfang des Jahres. Der Vorwurf lautet auf versuchten gewerbs- und bandenmäßigen Betrug mit Kunstfälschungen.

Durchsuchungen in Deutschland, Schweiz und Liechtenstein

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wurden in der vergangenen Woche Objekte in elf Städten in Deutschland durchsucht – vor allem in Bayern sowie in Baden-Württemberg, Sachsen, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Weitere Durchsuchungen gab es in fünf Schweizer Kantonen und in Liechtenstein. Zahlreiche Dokumente, Datenträger und mutmaßliche Kunstfälschungen wurden beschlagnahmt. Im Einsatz waren rund 100 Beamte.

Gegen den 77-jährigen Hauptbeschuldigten und einen 74-jährigen Mitverdächtigen wurden Haftbefehle erlassen, die unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurden. Der 74-Jährige aus Rheinland-Pfalz soll für die Kunstwerke eigens Expertisen angefertigt haben, die deren Echtheit bestätigen sollten. Die Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Amberg dauerten an. Die beschlagnahmten Gemälde sollen in den kommenden Wochen intensiv durch Experten und Gutachter untersucht werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Kommentare
121
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Wartezeiten im Gesundheitswesen sinken deutlich
Kommentare
51
Wartezeiten im Gesundheitswesen sinken deutlich
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Kommentare
40
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Die rechtsextreme Gruppe hinter dem Busangriff in Italien
Kommentare
31
Die rechtsextreme Gruppe hinter dem Busangriff in Italien
Ein Aufzug zum Kloster Säben – oder doch nicht?
Kommentare
27
Ein Aufzug zum Kloster Säben – oder doch nicht?
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 