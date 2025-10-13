Deutscher Buchpreis wird vergeben

Von: apa

Am Montagabend wird im Frankfurter Römer der Deutsche Buchpreis 2025 vergeben. Im finalen Rennen um den besten deutschsprachigen Roman des Jahres ist neben Dorothee Elmiger (“Die Holländerinnen”), Thomas Melle (“Haus zur Sonne”), Kaleb Erdmann (“Die Ausweichschule”), Jehona Kicaj (“ë”) und Christine Wunnicke (“Wachs”) auch die seit 2016 in Wien lebende Deutsche Fiona Sironic mit ihrem Roman “Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft”.

Der Deutsche Buchpreis ist mit 25.000 Euro dotiert, die übrigen fünf Autorinnen und Autoren der Shortlist erhalten jeweils 2.500 Euro. Im vergangenen Jahr ging die traditionell am Tag vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse vergebene prestigeträchtige Auszeichnung an Martina Hefter für ihren Roman “Hey guten Morgen, wie geht es dir?”. Der Österreichische Buchpreis wird am 10. November vergeben.

(S E R V I C E – https://www.deutscher-buchpreis.de/)