Deutschsprachige Schulen: Supplenzstellenwahl ab 29. Juli

Von: mk

Bozen – Mit der Wahl und der Zuweisung der Stellen bereitet sich die deutschsprachige Schule auf das Schuljahr 2026/2027 vor. Die Wahl der Stellen für die unbefristeten Arbeitsverträge wurde mittlerweile von der Deutschen Bildungsdirektion abgeschlossen. Dabei wurden insgesamt 175 Stammrollen vergeben, und zwar 60 in der Grundschule, 69 in der Mittelschule und 46 in der Oberschule.

Von Mittwoch, 29. Juli, bis Dienstag, 4. August, können die Stellen für die zahlreichen befristeten Arbeitsverträge (Supplenzen) gewählt werden. Der genaue Zeitplan dafür ist unter deutsche-bildung.provinz.bz.it/de/verwaltung/stellenwahl veröffentlicht.

Rund 1116 Lehrpersonen, die in einer oder in mehreren Ranglisten der Grundschule, Mittelschule und Oberschule eingetragen sind, können an dieser Stellenwahl teilnehmen.

Auch diese Stellenwahl erfolgt anhand von Computer, Tablet oder Handy und mit Internetzugang über das Südtiroler Bürgernetz CIVIS. Für den Zugang zum Online-Dienst wird entweder ein SPID-Account, eine aktivierte Bürgerkarte oder eine elektronische Identitätskarte benötigt.

Auf den Webseiten der Deutschen Bildungsdirektion ist das Stellenverzeichnis deutsche Grund-, Mittel- und Oberschulen mit allen freien Stellen einzusehen; während der Stellenwahl wird dieses automatisch laufend aktualisiert.

Nach Abschluss der Stellenwahl können die Schulen die noch freien Stellen auch über Direktberufungen vergeben. Dabei können in einem zweiten Moment Lehrpersonen berücksichtig werden, die nicht in der Schulrangliste der betreffenden Wettbewerbsklasse eingetragen sind, sondern sich lediglich über die Plattform MADlene (www.madlene.it) für eine Direktberufung beworben haben.