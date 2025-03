Die Bedeutung des Waldes vermittelt

Von: mk

Brixen – Wie und wo arbeitet eine Försterin, ein Förster? Welche Wildtiere sind im Winter aktiv, welche Verhaltensregeln gelten im Wald? Das Forstinspektorat Brixen hat gemeinsam mit der Forstlichen Aufsichtsstelle Aicha in der Landesdomäne und dem Bergrettungsdienst im AVS Brixen in den vergangenen Wochen die traditionellen Informations- und Präventionsveranstaltungen auf der Plose für Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Oswald von Wolkenstein und der Landesberufsschule Tschuggmall abgehalten.

Es sei wichtig, Kindern und Jugendlichen einen Zugang zum Wald zu ermöglichen und sie auf die Bedeutung des Waldes hinzuweisen, unterstreicht Forstwirtschaftslandesrat Luis Walcher: “Durch waldpädagogische Angebote lernen Kinder und Jugendliche die Bedeutung einer nachhaltigen Forstwirtschaft und die Tätigkeiten der verschiedenen Forstberufe kennen. Zudem erfahren sie, welch große Rolle der Wald für uns spielt, für welche Tiere und Pflanzen er Lebensraum ist und wie er unser Klima schützt.”

Neben forstlichen Themen wurde an diesen Informationstagen auch vertieft, was Aufgabe des Lawinenwarndienstes ist, wie eine Lawine entsteht, was im Lawinenlagebericht steht, auf dem Programm standen auch Verhalten im Notfall, Alarmierung der Rettungskräfte über den Notruf 112, wichtige Erste-Hilfe-Maßnahmen im Winter und Betreuung im Notfall, Lawinen-Verschütteten-Suche, Ausrüstung im Winter und Kameradenrettung.

Wie bereits in den vergangenen Jahren kamen rund 180 Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen mit Bus und Plose-Kabinenbahn im Rahmen dieser “Wintertage” auf die Plose und wurden im Bereich des Schneemessfeldes der Forststation Brixen und des Woody Walks von den Organisatoren empfangen. Nach einer kurzen Einführung in den Tagesablauf wurden die Schülerinnen und Schüler in Gruppen oder Klassen aufgeteilt und besuchten im Laufe des Vormittags mehrere Stationen.