Die Bergwerksbruderschaft in Pergine

Ridnaun – Das Landesmuseum Bergbau organisiert am 4. August einen Vortrag zur Bergwerksbruderschaft in Pergine in italienischer Sprache.

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts begann sich auch im oberen Fersental (Val di Mochéni) im Trentino wieder der Bergbau zu entwickeln. In die damalige Zeit fällt auch die Gründung der Bruderschaft in Persen, welche die Arbeiter der Bergwerke vereinte.

In seinem Vortrag führt Emanuele Curzel der Universität Trient die Gäste in die interessante Welt der Bergwerksbruderschaften. Das Thema ist von besonderem Interesse und Relevanz, da erst vor kurzem historische Dokumente zur Bruderschaft von Pergine entdeckt und studiert wurden.

Der Vortrag findet am kommenden Mittwoch, 4. August um 18.00 Uhr als Hybrid-Veranstaltung sowohl am Standort Ridnaun des Landesmuseum Bergbau mit Präsenzpublikum, als auch online auf dem YouTube-Kanal des Museums https://www.youtube.com/watch?v=EooFw3A54jo statt.