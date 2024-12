Die FOS verbindet Feier mit Spende für „Nähe hilft heilen“

Von: mk

Meran – Die Schulgemeinschaft der Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie mit Landesschwerpunkt Ernährung (FOS) „Marie Curie“ hat das erste Semester und das Kalenderjahr mit einer kleinen Feier am 20. Dezember ausklingen lassen. Die Feier war von vorweihnachtlicher Stimmung geprägt und mit einer Spendenaktion für den Verein „Nähe hilft heilen“ verbunden. 1600 Euro sind dabei zusammengekommen.

Der schulische Alltag an der Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie mit Landesschwerpunkt Ernährung (FOS) „Marie Curie“ ist seit jeher davon geprägt, dass neben dem Erlernen zahlreicher Kompetenzen auch die Freude und der Spaß nicht zu kurz kommen. Das Semesterende und der Beginn der Weihnachtsferien für die Schülerinnen und Schüler sind ein Anlass, gemeinsam in lockerer Atmosphäre zurückzublicken und vorauszuschauen. Wichtig ist der Schulgemeinschaft der FOS, auch andere an dieser Freude teilhaben zu lassen.

Die kleine Feier in der Turnhalle mit den über 700 Schülerinnen und Schülern, den rund 100 Lehrpersonen und anderen Mitarbeiter:innen der Schule wurde von der Schulband begleitet und den Vorsitzenden des Schülerrates, Vanessa Innerhofer und Erik Lösch, moderiert.

Nicole Uibo, die Vorsitzende von „Nähe hilft heilen“, begleitet von ihrem Mann, Landesrat Philipp Achammer, hat den Verein und ihre Beweggründe für das Engagement in einem Interview mit Innerhofer und Lösch vorgestellt und sich herzlich für die Spende bedankt. Der Verein unterstützt Familien, deren Kinder längere Krankenhausaufenthalte im Ausland bewältigen müssen.

Zweimal jährlich sammelt die Schulgemeinschaft der FOS Spenden für gemeinnützige Einrichtungen. In den letzten Jahren waren das u. a. „Comedicus“, das Frauenhaus Meran und das Tierheim Naturns.