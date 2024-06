Die Haslacher Pfadfinder beim Herz-Jesu Feuer

Von: mk

Bozen – Nach dem großen Erfolg des Landeslagers im Mignone-Park in Bozen anlässlich des 50. Geburtstags des Stammes sind die Haslacher Pfadfinder am Sonntag, 9. Juni wieder beschäftigt, und zwar mit dem traditionellen Herz-Jesu Feuer.

Seit einiger Zeit ist es für den Pfadfinder Stamm Haslach üblich, an dieser Tradition teilzunehmen, die im Jahr 1796 in Tirol nach der Invasion der französischen Truppen entstanden ist. Das Feuer war ursprünglich zum Beten an Jesus gedacht und ist heute eine Erinnerung an das Versprechen, das Land dem “heiligsten Herz Jesu” anzuvertrauen.

Der Brauch findet jedes Jahr am dritten Sonntag nach Pfingsten statt und Dutzende von verschiedenen Gruppen werden in ganz Südtirol auf Hängen und Bergen Feuer in Form von Herzen und Kreuzen anzünden.

Die Haslacher Pfadfinder sind nicht anders und werden zum 15. Mal auf einer Geröllhalde oberhalb der Haselburg in Bozen ein Kreuz, das aus mehr als 120 großen selbst gegossenen Kerzen besteht, entzünden. Die Vorbereitungen werden am Mittwoch, den 5. Juni ab 18.00 Uhr stattfinden, am Sonntag ab 18.00 Uhr wird das Feuer entzündet und anschließend wird gegrillt. Insgesamt werden sich mehr als 20 Pfadfinder von verschiedenen Altersstufen treffen und das Herz-Jesu Fest feiern.