Die Leonburg öffnet am 23. und 24. Mai die Tore

Von: luk

Lana – Die Leonburg oberhalb von Lana an der Gampenpassstraße öffnet ihre Tore.

Am 23. und 24. Mai 2026 von 10.00 bis 18.00 Uhr findet dort mit „Curiosum“ ein ganz besonderer Antikmarkt mit Antiquitäten, Ansichtskarten, Büchern, Religiosa, Devotionalien, Porzellan, Möbel, Kunst, Bilder, Grafik und dergleichen mehr., zeitgenössischem Kunsthandwerk, Vintage, Accessoires und Design statt. Auf der Leonburg versammeln sich an diesem Pfingst-Wochenende Aussteller mit besonderen Raritäten. Zudem werden in der Werkausstellung Bilder von Jakob Graf Brandis gezeigt. Ein vielseitiger Künstler, dessen Schaffen von der Fotografie über die Zeichnung bis hin zur Ölmalerei und Aquarellmalerei reicht. Erstmals wird eine Auswahl seiner Werke aus den letzten fünfzig Jahren in einem Ambiente voller Charme und Authentizität ausgestellt.

„Curiosum“ ist mehr als nur eine Ausstellung – es ist ein Erlebnis für alle Sinne. Eine Reise in die Vergangenheit, inmitten von Kunst, Kreativität und zeitloser Atmosphäre: Das ist der Geist von „Curiosum – Kunst und Antiquitäten“, eine Veranstaltung, die die Leonburg bei Lana am Pfingstwochenende wieder öffnet. Zwischen Kunstgegenständen, Antiquitäten und überraschenden Sammlungen können Besucher ihrer Neugier folgen und unerwartete Details und die Atmosphäre vergangener Zeiten entdecken. Der Schlosshof verwandelt sich zu diesem Anlass in einen lebendigen und einladenden Ort, der auch Familien mit Kindern zum Spielen und Entdecken einlädt.

Wer möchte kann danach auf der Leonburgwiese bei einem Gläschen im Gras verweilen, während die Kinder ihre Runden auf den Ponys drehen können. Ein Food Pop-up wird begleitet mit Köstlichkeiten. Diese Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Parkmöglichkeiten sind vor Ort vorhanden.