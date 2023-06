„Die Widerspenstigen“: Meraner Festspiele bringen fünfte Freilicht-Uraufführung in Folge

Premiere am 5. Juli 2023

Meran – Schauspielinteressierte im ganzen Land können sich auf die nächste große Freilicht-Uraufführung der Meraner Festspiele freuen. Es ist bereits das fünfte Jahr, dass in Meran eine spannende Uraufführung zu einem aktuellen Thema unserer Zeit gezeigt wird. Dieses Jahr mit dem Schauspiel „Die Widerspenstigen“ von Luis Zagler. Regie führt Judith Keller. Das Stück wird als große Freilichtaufführung vom 5. bis 22. Juli 2023 auf dem Festspielareal oberhalb der Gärten von Schloss Trauttmansdorff zu sehen sein. Einlass mit Gastronomie ist um 19.00 Uhr. Die Vorstellung beginnt um 21.00 Uhr.

Philipp Genetti, Präsident der Meraner Festspiele und Mitbegründer der „Initiative für Ur- und Erstaufführungen“, ging es bereits bei der Gründung des Vereins darum, eine Plattform zu schaffen, dass neue Theaterliteratur in unserem Land entstehen kann. Dieses Anliegen verfolgt er zusammen mit seinem Team der Meraner Festspiele inzwischen seit mehr als fünf Jahren – und das mit großem Erfolg. Vier große Freilichturaufführungen neuer Südtiroler Theaterstücke zu aktuellen Themen unserer Zeit wurden bisher bereits gezeigt. Heuer gibt es die fünfte Uraufführung. Dafür wurde der bekannte Tiroler Dramatiker Luis Zagler beauftragt, ein besonders humorvolles Stück zu schreiben. Entstanden ist das Schauspiel „Die Widerspenstigen“ nach Motiven der weltbekannten Komödie von William Shakespeare.

Die Regie liegt in den bewährten Händen von Judith Keller, Regieassistentin ist Lisa Kröll. Als Schauspieler zu erleben sind Pascal Groß (Wien) in der Rolle des Petruchio und Undine Schmiedl als Katharina, Roberto Guerra (Berlin), Flora Resl (Innsbruck), Katharina Mölk (Wien), Andreas Hajdusic (Wien) und Max Wenning (Innsbruck/Wien). Von den Südtiroler Schauspielern sind wieder mit dabei Robert Bernardi (Marling), Karin Lintner (Terlan), Max Tschager (Lana), Valentina Maria Mölk (Meran), sowie die Hauptdarstellerin des letzten Jahres, Leonie Vitroler (Brixen). Die Verantwortung für die Organisation liegt wieder bei Philipp Genetti (Geschäftsführender Präsident), Harald Rechenmacher, Sandra Spinell (Organisation, Gastronomie), Julian Marmsoler (Licht), Christian Pippi (Bühnenbau), Christian Gufler (Bühnenbau) und Maria Kralik (Maske). Kostüme bringen Salha Fraidl (Innsbruck) und Judith Keller (Wien) aus dem Fundus des Tiroler Landestheaters, Lisa Priller wird mit vielen weiteren Mitarbeiterinnen für eine schnelle Bedienung sorgen.

Was den Besucher erwartet, ist eine temporeiche, fröhliche, humorvolle Uraufführung, der es aber auch nicht an Tiefgang fehlt. Die Motive des Stückes gehen zwar auf den weltberühmten Klassiker zurück, dennoch handelt es sich um ein völlig neues Stück, in dem keine einzige Zeile mehr von Shakespeare ist. Den Meraner Festspielen dürfte mit dieser besonders kreativen Idee eine nächste Überraschung gelungen sein. Thema des Stückes ist der jahrhundertealte Kampf der Geschlechter, der im Schauspiel “Die Widerspenstigen” völlig neu für die Bühne erarbeitet wurde. Besucher der Aufführungen können sich deshalb auf ein besonderes Theatererlebnis freuen, das auch garantiert wieder zu vielen Diskussionen nach den Aufführungen führen wird.

Gespielt wird in historischen Kostümen. Die Aufführungen finden wieder auf dem Festspielareal oberhalb der Gärten von Schloss Trauttmansdorff statt. Besucher parken auf den oberen Parkplätzen der Gärten von Trauttmansdorff an den Aufführungsabenden gratis. Jeder Theaterabend beginnt mit einem gemütlichen Zusammensein der Besucher bei Südtiroler Gerichten und Getränken, direkt neben der bekannten Hochzeitskirche St. Valentin.

Als besonderes Highlight wird es am 5. Juli 2023, dem Tag der Premiere, bereits vor der eigentlich en Aufführung eine Performance mit Nick und Zucco geben, die vom Schweizer Fernsehen aufgezeichnet wird.

Die Meraner Festspiele stehen unter der Schirmherrschaft des EVTZ der Europaregion Tirol und die Stadtgemeinde Meran. Das Buch zum Stück erscheint im renommierten Universitätsverlag Wagner. Karten für die Freilichtaufführungen vom 5. bis 22. Juli 2023 gibt es online unter www.meranerfesspiele.com auf der Ticketseite: ticket.meranerfestspiele.com oder telefonisch unter der Ticket-Hotline 0473 428 388.