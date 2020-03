Diözese erstellt religiöse Angebote für Familien

Bozen – Das Leben der allermeisten Familien spielt sich derzeit in den eigenen vier Wänden ab. Auch der Glauben kann nicht in der gewohnten Form gefeiert werden. Deshalb haben das Amt für Ehe und Familie sowie das Seelsorgeamt der Diözese eine Feierhilfe für eine gemeinsame Besinnung in der Familie sowie eine Soundandacht für Jugendliche vorbereitet. Alle Angebote sind von der Homepage www.bz-bx.net/de/coronasituation-familien abrufbar.

„In diesen Wochen sind wir in unserem alltäglichen Leben ganz fest auf unsere Familien zurückgebunden. Auch die Feier unseres Glaubens kann nicht in den gewohnten Gemeinschaften, wie z. B. in den Pfarrgemeinden stattfinden. Aus diesem Grund möchten wir den Familien in unserer Diözese ein paar Vorschläge an die Hand geben, um etwas innezuhalten, durchzuatmen und neue Kraft zu schöpfen“, schreiben Johanna Brunner, Direktorin des diözesanen Amtes für Ehe und Familie, sowie Seelsorgeamtsleiter Reinhard Demetz.

Neben den regelmäßigen Gottesdienste mit Bischof Ivo im Livestream (www.facebook.com/radiogruenewelle), den Radiogottesdiensten auf Radio Grüne Welle (www.rgw.it/webradio) und Radio Sacra Famiglia (www.radiosacrafamiglia.it), sowie auf manchen Kirchensendern auf Pfarrebene können die Familien ab sofort auf verschiedene Behelfe zurückgreifen, um in der Familie, gerade auch mit Kindern, den Glauben zu feiern. Online sind bereits:

– Feierhilfe für eine gemeinsame Besinnung in der Familie am Sonntag (siehe: https://www.bz-bx.net/de/coronasituation-familien.html#c4130; gerade auch mit jüngeren Kindern)

– Soundandacht – ein Moment zum Innehalten, besonders gedacht für Jugendliche (https://www.facebook.com/spreadthepositive.now/videos/2354934648134448/​)