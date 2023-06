Diplomverleihung an Absolventinnen und Absolventen

PTH Brixen/Bischof Ivo Muser überreicht das Diplom „Bakkalaureat in Theologie“ an Frau Elisabeth Oberhofer.

Brixen – Mit einer Abschiedsvorlesung hat am heutigen Freitag, 09.06.2023, Prof. Dr. Paul Renner seine Lehrtätigkeit als Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen beendet. Den Lehrstuhl für Fundamentaltheologie übernimmt Frau Dr. Veronika Weidner aus München, die zurzeit an der Universität Paderborn lehrt. Im Rahmen der Feierstunde wurden auch die Diplome an die Absolventinnen und Absolventen überreicht, die in den zurückliegenden Monaten ihr Studium an der Hochschule abgeschlossen haben.

35 Jahre lang hat Prof. Dr. Paul Renner an der Hochschule gelehrt und viele Studierende in die Grundlagen des christlichen Glaubens eingeführt. Dabei konnte er auf ein breites Wissen zurückgreifen, das er sich an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom angeeignet hat, wo er 1992 zum Doktor der Theologie promoviert wurde. Neben der Fundamentaltheologie, dem Fach, für das er als Professor verantwortlich zeichnete, hielt er regelmäßig religionswissenschaftliche Lehrveranstaltungen, aber auch Vorlesungen zu besonderen Themen wie Magie und Zauberei, Religion und Gesundheit, soziale und politische Verantwortung von Christinnen und Christen. Seine Zuhörerinnen und Zuhörer konnte er fesseln – durch eine spannende Auswahl an Inhalten und die kurzweilige Art ihrer Darstellung. Er war und ist noch immer Koordinator des Istituto di Scienze Religiose, der italienischsprachigen Außenstelle der Hochschule in Bozen, und Direktor des Instituts De Pace Fidei; für das eine wie das andere bleibt er weiterhin zuständig.

In einem Grußwort, das don Paolo Renner vor ein paar Tagen Weggefährtinnen und -gefährten an der Hochschule übermittelt hat, hält er im Rückblick fest: „Ich habe viel gelehrt und dadurch auch sehr viel gelernt; denn beim Reden wird unser Nachdenken tiefer und schärfer“. Don Paolo Renner suchte das Gespräch mit Leuten in der Kirche, vor allem aber auch mit Menschen, die der Kirche distanziert gegenüberstehen oder nicht zu ihr gehören; er pflegte gute Kontakte zu Vertretern anderer Religionen ebenso wie mit Freimaurern, Agnostikern und Atheisten. „Wichtig war mir dabei immer“, darauf wies er hin, „die lebendige Verbindung von Glauben und Denken“.

Diese seine Fähigkeit zum Dialog sprach auch Bischof Ivo Muser in seinen Dankesworten an: „Don Paolo Renner ist ein Grenzgänger, ein Brückenbauer, ein Vermittler zwischen Glauben und Vernunft, zwischen Kirche und Welt, zwischen Christen, Andersgläubigen und Nichtglaubenden, zwischen den Sprachgruppen in unserem Land. Mir fällt ein Bild ein: Er ist ein talentierter Seiltänzer, der sprachgewandt und intellektuell rege zwischen Himmel und Erde pendelt. Er lässt sich nicht auf einseitige Positionen festlegen und ist bereit, mit allen ins Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben. Er kann sich in mehreren Welten bewegen und trägt dadurch bei, dass diese Welten sich begegnen, einander ergänzen und bereichern. Ich danke ihm für seine theologische Lehrtätigkeit, für seine reiche und vielseitige Vortragstätigkeit und nicht zuletzt für seinen pastoralen Einsatz, jetzt vor allem in der Seelsorgeeinheit Terlan – Mölten.“ Als äußeres Zeichen der Anerkennung überreichte der Bischof don Paolo Renner die Ehrenmedaille der Diözese.

Im Rahmen der Feierstunde verabschiedete die Hochschule auch die Studierenden, die in den zurückliegenden Monaten das Studium in Brixen erfolgreich beendet haben. Sie erhielten ihr Diplom in Fachtheologie oder Religionspädagogik oder schlossen ihr Studium der Philosophie ab.

Neueinschreibungen für das kommende Studienjahr sind ab sofort möglich. Die Hochschule bietet drei Studiengänge an: Fachtheologie, Religionspädagogik und – zyklisch – Philosophie. Das Studium der Religionspädagogik kann in italienischer Sprache in Bozen und zudem berufsbegleitend besucht werden. Zudem startet im Herbst eine neue Auflage des Universitätslehrgangs Angewandte Ethik. Für Einsteigerinnen und Einsteiger in die Theologie bietet die Hochschule die Brixner Theologischen Kurse an. Interessierte finden nähere Informationen auf der Homepage www.pthsta.it.