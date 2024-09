Von: mk

Brixen – Heute Vormittag nahmen 282 ehemalige Studierende der Fakultät für Bildungswissenschaften mit ihren Familien und Freunden an der feierlichen Diplomverleihung in der Hofburg Brixen teil. „Bei eurer zukünftigen Arbeit im Bildungs- und Sozialbereich geht es nicht darum, perfekt zu sein, sondern immer das Beste aus dem zu machen, was man im Studium gelernt hat“, sagte die Dekanin der Fakultät, Prof.in Antonella Brighi.

Um 10.45 Uhr setzte sich der Festzug aus Professoren und Absolventen der Fakultät in der Regensburger Allee in Bewegung. Musikalisch begleitet von der Musikgruppe Revensch führte der Weg über die Lauben und den Domplatz zur Hofburg Brixen.

Die heutige Diplomfeier war die letzte der beiden Amtsperioden von Prof. Paolo Lugli als Rektor. Er bezeichnete den Anlass als „die schönste Feier der Universität, weil sie durch die junge Generation in die Zukunft blickt“. „Ich persönlich bin stolz darauf, dazu beigetragen zu haben, diese Feier in das Stadtzentrum zu bringen, eine Bühne, die denjenigen gebührt, die einen so anspruchsvollen Weg wie die dreisprachige unibz zurückgelegt haben“, fügte er hinzu.

Die Dekanin der Pädagogischen Fakultät, Prof. Antonella Brighi, begrüßte die Absolventinnen und Absolventen und erinnerte daran, dass sie „ein Glied in der Kette des Wissens sind, die die Gesellschaft geprägt hat und weiterhin prägen wird. Ihre Stärke wird immer das kritische Denken sein, das gefestigt werden muss, um die Entwicklung der Gesellschaft, der Bildung und der Kultur zu fördern“. Gemeinsam mit Rektor Prof. Paolo Lugli und den Studiengangsleitern überreichte Prof.in Antonella Brighi den Absolventinnen und Absolventen der Bachelor- und Masterstudiengänge ihre Abschlussdiplome.

Insgesamt haben 282 Studierende ihr Studium in folgenden Studiengängen abgeschlossen:

– Bachelor in Sozialpädagogik

– Bachelor in Sozialarbeit

– Bachelor in Kommunikations- und Kulturwissenschaften

– Master in Bildungswissenschaften für den Primarbereich

– Master in Angewandter Linguistik

– Master in Musikologie

– Master in Innovation in Forschung und Praxis der sozialen Arbeit

Stellvertretend für die Studierenden erinnerte die frischgebackene Absolventin Tamara Andergassen in ihrer Rede an die Jahre der Ausbildung und des persönlichen Wachstums, die sie auf dem Brixner Campus verbracht hat. Ehrengäste des heutigen Festaktes waren der Rektor der Philosophisch-Theologische Hochschule in Brixen, Prof. Martin Lintner, Landesrat Philipp Achammer und die Brixner Gemeinderätin Monika Leitner.

Die Diplomverleihung in der Hofburg Brixen schloss mit dem gemeinsam angestimmten Lied „Gaudeamus igitur“ und dem traditionellen Hütewurf.