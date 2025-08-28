Dokumentarfilm „High Above – Highlining on Tribulaun“

Von: Ivd

Sterzing – Im Stadttheater Sterzing wurde am 9. August die Dokumentation „High Above – Highlining on Tribulaun“erstmals einem breiten Publikum präsentiert. Der große Saal war vollständig besetzt, als die Zuschauer die eindrucksvollen Bilder eines Highline-Projekts am Pflerscher Tribulaun zu sehen bekamen.

Der Film begleitet die Realisierung einer rund 80 Meter langen Slackline, die zwischen dem Haupt- und Ostgipfel des Tribulauns gespannt wurde. Initiator der Unternehmung war Mark Michael Mair aus Wiesen, der gemeinsam mit Robert „Bertl“ Pelz, Johannes Ellemund und Tobias Gerhardt an der Umsetzung arbeitete. Bereits im Frühjahr 2022 begannen die Vorbereitungen. Neben logistischen Fragen mussten Ausrüstung und Genehmigungen organisiert sowie ein Kamerateam zusammengestellt werden. Anfang August erfolgte schließlich die praktische Umsetzung, ausgehend von einem Basislager bei der Tribulanhütte.

Für die Produktion verantwortlich zeichnete Tobias Marcotto mit seiner Firma SickLVL Production. Mehrere Kameraperspektiven – darunter Drohnenaufnahmen, Actioncams und Teleobjektive – ermöglichten es, das Projekt aus unterschiedlichen Blickwinkeln festzuhalten. Der Film zeigt nicht nur die sportliche Herausforderung, sondern geht auch auf geologische und kulturelle Besonderheiten des Tribulauns ein.

Über ein Jahr lang arbeiteten die Beteiligten an der Dokumentation, die erst kurz vor der Premiere fertiggestellt wurde. Im Anschluss an die Vorführung fand eine Gesprächsrunde mit den Projektverantwortlichen statt, moderiert von Simon Plank.

Bereits jetzt sind weitere Vorhaben geplant. Künftige Highline-Projekte sollen unter anderem im Sarntal sowie an den Telfer Weißen realisiert werden. Zudem wird die Dokumentation mit Untertiteln in mehreren Sprachen versehen, da verschiedene internationale Plattformen Interesse an einer Veröffentlichung bekundet haben.

Das Team bedankte sich bei allen Unterstützern, Sponsoren sowie Familien und Freunden, die die Umsetzung des Projekts ermöglicht haben.