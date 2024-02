Drei Südtirolern wird Ehrenzeichen des Landes Tirol verliehen

Innsbruck – Am Todestag von Andreas Hofers, dem 20. Februar, werden in diesem Jahr zum 214. Mal verdiente Persönlichkeiten aus Nord-, Ost- und Südtirol mit dem Ehrenzeichen des Landes Tirol ausgezeichnet. Die hohe Tiroler Landesauszeichnung geht heuer an zwölf Personen, darunter drei aus Südtirol, die wegen ihres “hervorragenden öffentlichen oder privaten Wirkens für das Land” beispielgebend sind.

Bei den drei Südtiroler Persönlichkeiten, die in diesem Jahr ausgezeichnet werden, handelt es sich um den Ingenieur und Universitätsprofessor Konrad Bergmeister, der von 2010 bis 2018 auch als Präsident der Freien Universität Bozen vorgestanden ist, um den Rechtsanwalt Giovanni Salghetti Drioli, der stellvertretender Generaldirektor der Südtiroler Landesverwaltung und von 1995 bis 2005 Bürgermeister von Bozen war, sowie um die Präsidentin des AEB (Aktive Eltern von Menschen mit Behinderung VFG), Angelika Stampfl.

Vor der feierlichen Verleihung findet im Rahmen der Landesgedenkfeier um 8.30 Uhr die traditionelle Kranzniederlegung am Andreas-Hofer-Denkmal am Bergisel statt. Im Anschluss wird um 9.30 Uhr ein Gedenkgottesdienst in der Hofkirche in Innsbruck gefeiert.

Der Festakt zur Verleihung der Ehrenzeichen mit den Landeshauptmännern von Tirol, Anton Mattle, und Südtirol, Arno Kompatscher, beginnt am Dienstag, den 20. Februar 2024 um 11.00 Uhr im Riesensaal der Hofburg in Innsbruck.